Acuzat de ”crime de război”, Prințul Harry revine asupra uciderii celor 25 de talibani

În memoriile sale, ”Spare”, ​​​​publicat la 10 ianuarie 2023, Prințul Harry povestește că a ucis 25 de talibani în timpul misiunilor sale în Afganistan. O afirmație care a stârnit critici, indignare, acuzații de ”trădare” din partea veteranilor britanici și chiar o mustrare, care are iz de ipocrizie, din partea talibanilor, care cu siguranță nu sunt campioni ai libertății de gândire și de cuvânt. Ducele de Sussex, însă, a revenit asupra afirmației și susține că vorbele sale au fost scoase din context și exploatate.

”Nu a fost o statistică care m-a făcut mândru, dar nici nu m-a făcut de rușine. Când eram în plină luptă, nu mă gândeam la cei 25 de oameni ca la niște oameni. Au fost niște piese de șah scoase de pe tablă, băieții răi eliminați mai întâi, înainte de a-i putea ucide pe cei buni”. Cu aceste cuvinte, Ducele de Sussex își amintește de misiunile sale în Afganistan, pe elicopterele Apache, împotriva regimului taliban.

Când povestea a ajuns în ziare veteranii l-au acuzat că și-a pus în pericol siguranța lui și a lor, că a ”trădat” armata, dând o imagine incorectă a soldaților Majestății Sale descriși, cel puțin în aparență, drept oameni fără scrupule.

Liderul taliban, Anas Haqqani, a publicat pe Twitter părerea sa despre afirmațiile lui Harry: ”Domnule Harry! Cei pe care i-a ucis nu erau piese de șah, ci oameni. Aveau familii care așteptau întoarcerea lor”.

Haqqani a cerut un proces pentru ”crime de război” pentru Harry. Ducele de Sussex a vrut să pună capăt acestei controverse vorbind pe 10 ianuarie la The Late Show al lui Stephen Colbert, pentru a-și explica punctul de vedere, potrivit Il Giornale.

