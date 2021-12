Actriţa Charlotte Arnould, acuzații grave la adresa lui Gérard Depardieu: Am fost violată în august 2018. Nu mai pot să tac..

"A continua să tac înseamnă să mă îngrop de vie"

"Am fost violată de Gérard Depardieu în august 2018": actriţa franceză Charlotte Arnould a declarat vineri, pe Twitter, că este victima violurilor pentru care actorul este inculpat de un an, fapte pe care acesta le contestă, relatează AFP.



Gérard Depardieu, un simbol al cinematografiei franceze, în vârstă de 72 de ani, a fost pus sub acuzare pentru "violuri" şi "agresiuni sexuale" pe 16 decembrie 2020, pentru fapte comise în vara lui 2018, însă identitatea victimei sale nu a fost până acum cunoscută, scrie Agerpres.



"Sunt victima lui Depardieu... El este pus sub acuzare de un an. Nu mai pot să tac...", a scris Charlotte Arnould pe contul ei de Twitter.



"Este inculpat de un an. El lucrează în timp ce eu îmi petrec timpul supravieţuind", a continuat tânăra de 25 de ani, originară din Jura. "Este posibil ca această declaraţie să fie un şoc imens în viaţa mea, nu câştig absolut nimic în afară de speranţa de a-mi recâştiga integritatea", a mai scris ea. "A continua să tac înseamnă să mă îngrop de vie", a conchis ea.

Avocații lui Gérard Depardieu nu au dorit să facă declarații





Nici Elodie Tuaillon-Hibon, avocata reclamantei, nici Hervé Temime, avocatul lui Gérard Depardieu, nu au dorit să facă declaraţii în legătură cu aceste acuzaţii. Printre mesajele de susţinere pentru mesajul de pe Twitter al lui Charlotte Arnould, autoarea Florence Porcel, care ea însăşi l-a denunţat fostul star de televiziune Poivre d'Arvor că ar fi violat-o, îi transmite "tot sprijinul ei".



Agenţia France Presse a dezvăluit în februarie că Gérard Depardieu a fost pus oficial sub acuzare pe 16 decembrie 2020 la Paris pentru două fapte de viol şi agresiuni sexuale, în urma acuzaţiilor formulate împotriva lui de o tânără actriţă în vara anului 2018. Actorul declarase atunci că este foarte surprins de decizia redeschiderii anchetei, care fusese clasată iniţial din lipsă de probe. Acesta a mai spus că preferă să evite să vorbească despre tânăra actriţă care a formulat acuzaţiile împotriva lui.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News