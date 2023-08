Accident mortal la 2 Mai. Titi Aur propune anularea permisului celor care conduc sub influenţa drogurilor. "Fenomenul nu poate fi oprit. Dar ar fi mult mai puţini"

"Maşina este o armă, şi când la volan este unul inconştient, şi la propriu şi la figurat, e ca un kalashnikov cu care tragi la nimereală.

Eu văd situaţia asta aşa. Sunt două căi, despre care am tot vorbit mereu la DC Conducem. Pe de o parte, educaţie, ca să înţeleagă omul ce i se poate întâmpla dacă se urcă băut, drogat la volan. Şi aici vorbesc de educaţie în şcoala de şoferi. În Suedia, ca să intri la şcoala de şoferi, trebuie să treci prin acele cursuri, Risc 1 şi Risc 2. În partea de Risc 1 se arată filme despre ce se poate întâmpla când eşti sub influenţa drogurilor, alcoolului, etc. Până nu treci prin cursul ăla, nu poţi să dai examenul.

După ce dai examenul şi iei permisul, se presupune că deja ai trecut prin acea parte teoretică, coerciţia este drastică", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

Se cer pedepse drastice pentru consum de droguri la volan

"De ce să nu se ia în calcul anularea permisului pentru consum de droguri la volan? Care ar fi motivul? Drogurile oricum sunt ilegale. Nu poate spune nimeni că a greşit că a luat cocaină, că s-a întâmplat. Lucrurile sunt clare. Dacă ai fost atât de inconştient că te-ai drogat şi te-ai urcat la volan, nu mai ai ce căuta să conduci. Ar fi mult mai puţini care şi-ar asuma riscul să se urce drogaţi la volan.

Sau suspendarea permisului pe cinci ani, nu anulare. Că dacă e vorba de o pedeapsă pe o lună, două, trei, mulţi îşi asumă riscul.

Fenomenul nu poate fi oprit. Şi în Suedia, Marea Britanie, apar astfel de cazuri. Problema este cât de multe, cât de tentante pot fi pentru alţii situaţiile astea. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, nu mai poate fi dat timpul înapoi. Dar dacă peste 2-3 luni el conduce din nou, dacă peste 3 ani e într-un proces din ăsta continuu, cum e şi cazul Mario Iorgulescu, şi când mai e şi acea siguranţă că tata, mama, au relaţii, bani, că nu sunt probleme, atunci tu, ca tânăr, te pui în situaţia asta, că nu are ce să se întâmple şi că dacă se întâmplă plăteşti. Mentalitatea asta există în lumea oamenilor cu bani", a mai explicat Titi Aur.

Ce prevede legea

Articolul 336 din Codul Penal stipulează ce pedepse riscă cei care conduc o maşină când se află sub influenţa drogurilor.

"Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani", se arată în Codul Penal.

