Mugur Ciuvică și Val Vâlcu au vorbit la DC NEWS despre presupusa otrăvire a lui Roman Abramovici și au lansat o ipoteză tare despre intențiile oligarhului rus.

VEZI ȘI: Roman Abramovici, otrăvit cu o toxină în doză mică, doar pentru a-l speria. „Un avertisment de a nu trăda Kremlinul”

Ciuvică, nedumerire: Poți să otrăvești puțin așa pe cineva, de la distanță?

"Aș vrea să vă întreb și eu ceva, că sunteți mai priceput în domeniu. Domnule, cum e cu otrăvirea lui Abramovici ? A venit știrea asta ieri, am văzut și pe DC NEWS că investigatorul care a descoperit chestia asta și a anunțat spune că au fost otrăviți puțin așa, ca să fie doar un semnal pentru Abramovici să nu trădeze. Eu înțeleg ideea, poți să te gândești la așa ceva, dar tehnic, poți să otrăvești puțin așa pe cineva, de la distanță?", a întrebat Mugur Ciuvică.

"Da, depinde cum pui doza, cu aerosoli, cu ce l-o fi otrăvit.", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

"Zicea ciocolată, că a mâncat doar ciocolată și a băut apă. Păi bun, dacă Abramovici mânca mai multă ciocolată că îi era foame, atunci nu murea?", a întrebat Ciuvică.

"Ciocolata au adus-o cu ei. Era o avertizare că fusese avertizați și au adus ciocolată și apă.", a răspuns Vâlcu.

"Bun, și atunci cu ce i-a otrăvit?", a întrebat din nou Mugur Ciuvică.

"Poate cu aerosoli, substanțe de pe masă...", a spus Val Vâlcu.

"Și cum știau ăștia din Rusia, că întâlnirea a fost în Kiev sau în Belarus sau unde a fost, unde o să stea Abramovici la masă?", a întrebat iar Ciuvică.

Val Vâlcu, ipoteză despre otrăvirea lui Abramovici: Reclamă

"Habar nu am, și-o fi făcut Abramovici reclamă, să arate că e posibil.", a răspuns jurnalistul Val Vâlcu.

"Mai degrabă, să arate că el e un om care se luptă pentru pace.", a declarat Mugur Ciuvică.

"Și asta, să îi dea sancțiunile mai la foc scăzut.", a afirmat Val Vâlcu.

"Bun, dacă îi făceau o injecție, dozai serul ăla..." a spus Ciuvică.

"La fel, pui doar o picătură din 5, dacă a băut apa lor. El s-a oprit și la Moscova.", a spus Vâlcu.

Ciuvică: Totul e ciudat la războiul ăsta

"E o chestie ciudată. Mă gândesc eu, cum spuneți și dvs, că mai degrabă pare o combinație din asta făcută, vă dați seama și rușii ăștia ce imaginație au... E mai degrabă o chestie așa, ca totuși Abramovici să fie oligarhul bun care se luptă pentru pace.", a mai spus Mugur Ciuvică.

"E foarte probabil, dar mai ai și istoricul, adică te gândești: Domnule, mă doare burta așa. "Unde am luat masa? Păi am fost la familia respectivă aseară". (...) L-am poreclit pe ăla Plavrov (Serghei Lavrov n.r), palavragiul ăla, că numai propagandă e de capul lui, dar e ministru de Externe. De ce să vină un amator așa să se amestece în treaba asta. Zic, poate rușii vor să își îmbunătățească imaginea, fanii de le Chelsea, 300 mii, un milion, câți or fi, adică m-a nedumerit intervenția lui Abramovici. De ce era necesară?", a spus Val Vâlcu.

"Totul e ciudat în războiul ăsta. Până și chestia asta cu Abramovici care intermediază negocierile. Stă într-un colț pe un scăunel, după care mai intermediază puțin, după care îl mai și otrăvesc, da tot așa, puțin.", a declarat Mugur Ciuvică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News