Zi neagră pentru traficul rutier. Accidente mortale în mai multe județe din țară: Caz macabru pe DN28

Astăzi au avut loc mai multe accidente rutiere în mai multe județe din țară.

Un bărbat în vârstă de 61 ani a fost accidentat mortal de un autoturism pe Drumul Naţional 17B, în localitatea Borca, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.



”În timp ce un bărbat în vârstă de 65 ani conducea un autoturism pe DN 17B, în localitatea Borca, ar fi surprins şi accidentat un pieton în vârstă de 61 ani, ce se deplasa pe partea carosabilă. Din nefericire, în urma evenimentului rutier a rezultat decesul pietonului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul principal Ramona Ciofu.



Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.



Poliţiştii continuă cercetările cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Patru victime, în Băicoi

Un accident rutier soldat cu patru victime s-a produs, marţi dimineaţă, pe DN 1, în afara localităţii prahovene Băicoi.



În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme conduse de şoferi în vârstă de 72 şi respectiv 28 de ani, accidentul având loc la o intersecţie cu un drum judeţean.



”Din primele cercetări la faţa locului a reieşit faptul că un conducător auto de 72 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Naţional 1, la intersecţia cu DJ 100 F, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, care se deplasa pe Drumul Naţional 1, pe sensul de mers Ploieşti către Braşov”, precizează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.



În urma impactului, cei doi şoferi, dar şi doi pasageri din primul autoturism, cu vârstele de 69 şi 66 de ani, au fost răniţi, victimele fiind transportate la spital.



Şoferul de 28 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.



Celălalt şofer nu a putut fi testat din cauza leziunilor.



Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun.

Două autoturisme şi un microbuz de transport persoane, implicate într-un accident în Bistrița

Trei persoane, printre care şi un copil în vârstă de patru ani, au fost rănite marţi dimineaţa într-un accident produs pe o stradă din municipiul Bistriţa, în care au fost implicate două autoturisme şi un microbuz de transport persoane.



Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, unul dintre răniţi este un pieton peste care au căzut firele stâlpului de electricitate rupt în urma coliziunii cu unul dintre autoturisme.



”Astăzi, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Bistriţa au intervenit la un accident de circulaţie semnalat pe strada Libertăţii. La locul evenimentului, poliţiştii au constatat faptul că un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani din Uriu a intrat în coliziune cu un microbuz condus de un bărbat de 68 de ani din Bistriţa. Ulterior, autoturismul şoferului din Uriu a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de o femeie de 39 de ani din Şintereag, intrând mai apoi în coliziune cu un stâlp de susţinere a reţelei electrice. În urma evenimentului rutier, doi pasageri din autoturismul condus de bărbatul de 28 de ani au fost răniţi. Totodată, un bărbat care se deplasa în calitate de pieton şi care ar fi fost rănit de firele căzute ale reţelei electrice a fost transportat la spital”, a transmis IPJ.



La caz au intervenit două autospeciale de pompieri pentru asigurarea măsurilor specifice şi două echipaje SMURD, inclusiv cel de terapie intensivă mobilă.



Echipajele de intervenţie au preluat de la locul accidentului şi transportat la spital un pieton în vârstă de aproximativ 60 de ani, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani, cu traumatism cranio-facial, şi un copil în vârstă de patru ani, care a suferit o fractură de femur, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).



Testarea cu aparatul etilotest a celor trei şoferi implicaţi a indicat rezultate negative.



Poliţiştii Biroului Rutier continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând să fie stabilite cauza şi împrejurările producerii evenimentului rutier.



Tot marţi dimineaţa, un microbuz care efectua transport de persoane pentru o firmă din comuna Livezile şi în care se aflau 12 oameni a luat foc la ieşirea din municipiul Bistriţa spre Năsăud, pe Drumul Naţional 17C.



Nicio persoană nu a fost rănită, însă autoutilitara a fost distrusă în totalitate.



Potrivit ISU Bistriţa-Năsăud, pasagerii au fost preluaţi rapid de alt mijloc de transport pus la dispoziţie de companie şi au continuat deplasarea spre destinaţie.



Incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de o defecţiune tehnică la compartimentul motor al microbuzului, respectiv scurgeri de lichide combustibile.

Tragedie pe DN28

Un dosar penal pentru ucidere din culpă a fost întocmit pe numele unui şofer, după ce a lovit o femeie pe DN28, iar aceasta a fost proiectată sub un autobuz care circula pe sensul opus.



Potrivit unui comunicat remis, marţi, presei, în jurul orei 07,00, poliţiştii Serviciului Rutier Iaşi au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe DN28, în localitatea Leţcani, a avut loc un accident rutier, soldat cu victime omeneşti.



Din cercetările efectuate până acum s-a constatat faptul că un bărbat de 44 de ani, în timp ce ar fi condus un autovehicul, pe DN 28, ar fi surprins şi accidentat o femeie de 44 de ani, care ulterior ar fi fost proiectată pe sensul opus de deplasare, sub un autobuz.



”În urma accidentului, femeia a decedat. Şoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate”, precizează sursa citată, conform Agerpres.

