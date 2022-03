Zelenski: L-am informat pe preşedintele Iohannis despre crimele de război ale Rusiei împotriva civililor în Ucraina

'Am avut negocieri cu preşedintele român Klaus Iohannis. L-am informat despre lupta în desfăşurare împotriva agresiunii ruse, despre crimele de război ale Rusiei împotriva civililor', a scris Zelenski pe contul său de Twitter.

'Am discutat despre un sprijin suplimentar pentru poporul ucrainean', a adăugat liderul de la Kiev.

Preşedintele Klaus Iohannis scrisese anterior pe Twitter că a discutat marţi cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre situaţia critică din Ucraina.

'Am discutat cu preşedintele Zelenski despre situaţia critică din Ucraina. România va continua să aibă grijă de fiecare cetăţean al Ucrainei care ajunge în România', a precizat şeful statului.

El a adăugat că peste 125 de camioane cu ajutoare, ambulanţe şi maşini de pompieri din partea României şi a altor state membre ale Uniunii Europene au ajuns în Ucraina prin hub-ul umanitar din Suceava.

Neutralitatea Ucrainei, un statut dificil de validat din punct de vedere juridic (analiză France Presse)

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut că cererile Rusiei privind neaderarea Ucrainei la NATO şi neutralitatea sa sunt examinate cu seriozitate, dar că pentru aprobarea lor se impune amendarea Constituţiei ţării sau un referendum, ambele interzise pe timp de război, notează marţi France Presse.

'Trebuie să recunoaştem' că Ucraina nu va putea adera la NATO, a declarat Zelenski la 15 martie, în contextul în care ambiţia 'euroatlantică' a ţării este stipulată în Constituţie.

'Ani de zile am auzit că porţile sunt deschise, dar am auzit şi că nu am putea adera. Acesta este adevărul şi trebuie să-l recunoaştem', a afirmat preşedintele ucrainean într-o declaraţie interpretată ca o abandonare de către Kiev a planului de aderare la Alianţa Nord-Atlantică, dar pe care o parte a populaţiei ucrainene a perceput-o ca pe o concesie inacceptabilă.

Aspiraţiile Ucrainei de a adera la NATO sunt în continuare înscrise în Constituţie, iar Legea fundamentală nu poate fi amendată într-o perioadă în care în ţară funcţionează legea marţială, în vigoare în momentul actual, şi nici în condiţiile stării de urgenţă. Renunţarea la perspectiva aderării la NATO trebuie să fie aprobată în două sesiuni ale Radei Supreme (parlamentul unicameral de la Kiev) cu 300 din 450 de voturi şi validată de Curtea Constituţională.

Olga Aivazovska, directoarea organizaţiei neguvernamentale Opora din Kiev, specializată în alegeri şi referendumuri, afirmă că declaraţiile cu privire la NATO sunt 'abstracte'. 'Ucraina nu este candidat pentru aderarea la NATO şi nu are niciun plan de acţiune pentru aderare. Declaraţiile preşedintelui nu au valoare juridică, contrar Constituţiei.

Preşedintele verbalizează conţinutul discuţiilor în curs de desfăşurare şi cerinţele ţării agresoare', subliniază ea. 'Astăzi nu există 300 de voturi (necesare), însă dacă conflictul se prelungeşte şi vedem că NATO nu ajută, opinia s-ar putea schimba', apreciază politologul ucrainean Volodimir Fesenko.

'Dezamăgirea lui Zelenski faţă de ajutorul insuficient al NATO se reflectă în opinia publică. Din partea noastră, NATO este concesia cea mai simplă şi mai puţin dureroasă', adaugă el. Potrivit ultimului sondaj al grupului Rating realizat la începutul lunii martie, 44% dintre ucraineni consideră că ţara lor trebuie să adere la NATO, faţă de 46%, cât se înregistrase în luna precedentă, înainte de război.

'Ucrainenii vor să adere la NATO, dar dacă Europa garantează aderarea la Uniunea Europeană şi propune un proiect financiar pentru reconstrucţia Ucrainei, dezbaterea cu privire la Alianţa Nord-Atlantică va fi dată uitării pentru o vreme', subliniază Mikola Davîdiuk, analist politic din Kiev. 'Dacă Marea Britanie, Franţa şi SUA - trei puteri nucleare - ar garanta securitatea sa, o astfel de alianţă va fi mai puternică decât integrarea în NATO', adaugă el.

Problema 'neutralităţii' Ucrainei, unul dintre punctele centrale ale negocierilor cu Rusia pentru a se pune capăt conflictului, este 'studiată în profunzime', a asigurat duminică preşedintele Zelenski într-un interviu acordat unor media ruse.

El a spus că este 'pregătit să accepte' una dintre clauzele negocierilor care se referă la 'garanţiile de securitate şi neutralitate, statutul de ţară denuclearizată' pentru Ucraina, o altă cerere a Moscovei. Eventualul acord între cei doi beligeranţi va trebui în mod 'obligatoriu să fie ratificat de către parlamentele ţărilor garante', a subliniat el, reiterând că pactul ar urma să fie supus unui referendum naţional. Dar 'referendumurile, la fel ca alegerile nu pot fi organizate pe timp de război', subliniază Olga Aivazovska.

'Se poate vorbi despre aceasta la sfârşitul fazei active (a războiului). Dar este probabil ca cetăţenii să nu susţină întrebarea pusă la referendum, iar puterea va trebui să ţină cont de acest rezultat', menţionează ea. 'Contrar altor ţări, în Ucraina referendumul nu este consultativ, rezultatul său fiind obligatoriu din punct de vedere juridic şi el trebuie pus în aplicare de către organele puterii de stat', mai subliniază Olga Aivazovska, potrivit Agerpres.

