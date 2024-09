Zelenski dezvăluie eșecul discuțiilor cu Putin: Acordurile de la Minsk, o capcană care a pregătit terenul pentru invazie

El a subliniat că aceste acorduri au creat un conflict înghețat și au permis statului agresor să se pregătească pentru un război pe scară largă, motiv pentru care aceste înțelegeri nu trebuie reluate, scrie ukrinform.net. Afirmațiile au fost făcute în timpul sesiunii celui de-al 50-lea forum internațional Ambrosetti, care are loc în Italia.

"Acordul de la Minsk a fost o capcană, iar, din păcate, o parte a Europei a susținut această capcană a Rusiei. Acordul de la Minsk este cel mai rău lucru care se poate întâmpla, ceva care nu trebuie în niciun caz reluat, deoarece este un conflict înghețat. Aceasta este o pauză care ar permite Rusiei, ca agresor, să se pregătească. Și exact asta a făcut Rusia", a declarat Zelenski.

Ucraina într-o "zonă gri" și impactul asupra investițiilor

Președintele a subliniat că, în perioada în care acordurile de la Minsk erau în vigoare, Ucraina se afla într-o zonă gri nu doar pentru populația sa, ci și pentru investitori. "Ce fel de investitor va investi în Ucraina, chiar dacă Ucraina are pământuri bogate? Nimeni, deoarece nu este clar ce se va întâmpla cu Ucraina în continuare, pentru că nu exista un sprijin 100% din partea Europei și a lumii, și nu exista o înțelegere completă a ceea ce se va întâmpla cu Rusia", a explicat el.

Zelenski a evidențiat faptul că Rusia a creat un conflict înghețat, și-a dezvoltat industria și s-a pregătit pentru o invazie pe scară largă în cazul în care Ucraina ar alege propriul său drum – drumul spre independență și spre Europa.

Necesitatea evitării conflictelor înghețate și a acordurilor ineficiente

"Prin urmare, acordul de la Minsk nu poate fi comparat cu garanții reale de securitate, deoarece acordul de la Minsk este un conflict înghețat. A fost dificil pentru toată lumea să-l implementeze. Am încercat. Am încercat să fac ceea ce trebuie să facă un președinte – am participat la întâlnirea în format Normandia.

A fost o întâlnire cu participarea Germaniei, Franței, Rusiei și Ucrainei. Am vorbit cu el (Vladimir Putin – n.r.). Și ne-am înțeles că va exista o încetare a focului. Astăzi, mulți vorbesc despre o încetare a focului. Am trecut prin mai multe încetări ale focului cu Putin. Ne-am înțeles, și după un timp au început să ne omoare pe linia de contact.

L-am sunat din nou și i-am spus: «ne-am înțeles asupra unei încetări a focului». El a răspuns: «a, vom rezolva acum». Dar timpul a trecut și au început din nou să ne omoare. Se pregăteau, deci nu trebuie să existe un conflict înghețat", a subliniat Zelenski.

Contextul declarațiilor și poziția Ucrainei

Declarațiile președintelui vin în contextul în care Ucraina caută soluții reale pentru a-și asigura securitatea și integritatea teritorială în fața agresiunii rusești. Zelenski a făcut apel la comunitatea internațională să nu repete greșelile trecutului și să nu permită Rusiei să folosească tactici care să ducă la conflicte înghețate, oferindu-i timp să se regrupeze și să-și consolideze pozițiile militare.

Acordurile de la Minsk și poziția Rusiei

Pe 22 februarie 2022, înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin a declarat că acordurile de la Minsk nu mai există, după ce Rusia a recunoscut independența așa-numitelor "RPD/RPL" (Republica Populară Donețk și Republica Populară Lugansk) din estul Ucrainei.

Această mișcare a fost condamnată pe scară largă de comunitatea internațională și a fost văzută ca un preludiu al invaziei rusești care a început pe 24 februarie 2022.

Președintele Zelenski avertizează asupra pericolului reluării unor acorduri ineficiente precum cele de la Minsk, care nu fac decât să ofere Rusiei timp și oportunitatea de a-și continua agresiunea. Ucraina solicită garanții de securitate reale și un sprijin ferm din partea Europei și a întregii comunități internaționale pentru a preveni repetarea istoriei și pentru a asigura pacea și stabilitatea în regiune.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News