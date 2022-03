Zelenski a discutat cu premierul Israelului despre perspectivele de a pune capăt conflictului cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat sâmbătă că a vorbit cu premierul israelian Naftali Bennett despre perspectivele unor discuții de pace pentru a pune capăt conflictului cu Rusia. Zelenski a spus într-o postare pe Twitter că cei doi „au vorbit despre agresiunea Rusiei și despre perspectivele negocierilor de pace”.

De asemenea, Zelenski a precizat că a cerut ajutorul lui Bennett pentru a asigura „eliberarea primarului captiv din Melitopol”.

Continued dialogue with ???????? PM @naftalibennett. We talked about Russian aggression and the prospects for peace talks. We must stop repressions against civilians: asked to assist in the release of captive mayor of Melitopol and local public figures #StopRussia