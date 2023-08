„Împreună cu Lavinia Cosma am fost chiar în vamă, la Nădlac, încercând să depistăm astfel de transporturi ilegale. Am discutat cu comisarii Gărzii de Mediu, le mulțumesc pe această cale pentru deschiderea pe care au avut-o pentru a ne informa. Este vorba despre informații publice. Cred că este foarte important să consolidăm această instituție, Garda Națională de Mediu, pentru că în continuare această instituție nu are reglementat serviciu de permanență. Astfel că la ora 22 se termină programul. După ora 22 se întâmplă intrarea acestor transporturi ilegale de deșeuri, ceea ce nu este normal. Oamenii aceia reușesc să respingă, să întoarcă de la graniță transporturi ilegale de deșeuri, iar după ora 22, prin diferite instrumente, reușesc să intre în țară. Nu știu pe cine mituiesc acești oameni, pentru că despre asta este vorba, în pauzele de serviciu ale Gărzii Naționale de mediu. Ori reglementarea unui serviciu de permanență ar însemna 24 din 24, inclusiv în vamă.”

„Poate rămâne în istorie ca președintele Gropii de Gunoi a Europei”

„De aceea, noi am și semnat o scrisoare, săptămâna trecută, către președintele Klaus Iohannis și în perioada următoare vom face un miting de protest în fața Palatului Cotroceni, pentru că vrem să-i atragem atenția Președintelui, ca garant al Constituției, iar Constituția spune clar la Articolul 35 despre dreptul românilor la un mediu sănătos…Are obligații majore acest Președinte. I-am spus că dacă nu vrea să rămână în istorie ca președintele Gropii de Gunoi a Europei, atunci trebuie să dea un mesaj puternic, la începutul sesiunii parlamentare de toamnă, prin care să atragă atenția urgenței politicilor de mediu adecvate pentru România. Mii, zeci de mii de tone de deșeuri ilegale intră în România și nu reușim să le oprim. Mergeți în Valea Jiului și cred că dacă am decoperta Valea Jiului, am găsi mii, zeci de mii de tone de textile ascunse acolo și în multe alte locuri din țară. Nu avem scanere performante, deși statul român a cumpărat cu bani destul de mulți o serie de scanere, ele nu sunt puse în funcțiune astfel încât nu reușim să depistăm întotdeauna aceste deșeuri ilegale. Iar între aceste deșeuri există foarte multe deșeuri toxice, deșeuri medicale. Multe dintre aceste deșeuri ajung combustibil în fabricile de ciment ceea ce înseamnă că în atmosferă se elimină o grămadă de emisii poluante care, practic, livrează cancer pe bandă rulantă.”

