Xonia dă în judecată Poliția Rutieră după ce drug-testul a ieșit fals pozitiv. ”Îi spuneau drogato, bețivo”. Av. Bărbuceanu, explicații pentru toți șoferii

Loredana Sachelaru, cunoscută publicului larg sub numele de "Xonia" are în plan să dea în judecată Poliția Rutieră și dorește să primească scuze publice.

Loredana Sachelaru, cunoscută publicului larg sub numele de "Xonia", a fost acuzată că ar fi condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise în vara anului 2023, dimineața zilei de vineri, 23 iunie, în sectorul 2 al Bucureștiului, după ce a fost oprită în trafic. Aparent, în urma drug testului, în corpul artistei ar fi fost găsită cocaină. Totuși, la aproape un an distanță de la eveniment, legiștii au ajuns la concluzia că, de fapt, rezultatul indicat de Drug Test este greșit, potrivit Elle.

"Contrar așteptărilor organelor de cercetare, la rezultatul probelor prelevate de la Xonia rezultatul a fost zero. Aceasta nu a consumat alcool, nu a consumat cocaină. A avut luni în care a fost la limita depresiei. Plângea. Se temea să nu o aresteze. Atât de agresivă a fost opinia publică și oamenii pentru că au vorbit urât la adresa ei. I-au trimis tot felul de mesaje în care îi spuneau 'drogato' sau 'bețivooo'", a declarat Katia Cicală, avocata Xoniei.

Procurorii au decis să renunțe la urmărirea penală împotriva sa, iar acuzația de conducere sub influența cocainei a fost clasată. Conform aceleiași surse, Xonia are în plan să dea în judecată Poliția Rutieră și dorește să primească scuze publice.

"Acest aparat nu este conform sau nu reflectă realitatea"

Din punct de vedere legal, artista este îndreptățită în această inițiativă. Din cauza isteriei amplificate de presă, a canalelor media online, dar și a altor presiuni publice în ceea ce privește prinderea șoferilor drogați, testul anti-drog a atins vânzâri enorme. Mai multe companii producătoare de drug test au câștigat sume fabuloase, însă aceste aparate au o rată de eroare foarte mare, pentru că ele nu caută substanța. Mai exact, respectivele teste verifică urmele, rămășițele, astfel încât rata de pozitivare este una foarte mare, firește, în mod greșit. Mai mult, nedreptatea unei astfel de evaluări declanșează și abuzul legiutorului care îți ridică permisul.

Astfel, sediile INML sunt sufocate, la fel și instanțele. Se deschid zeci de mii de dosare pe baza testelor, dintre care 80% se termină cu verdictul cum că nu există fapta. Cu toate acestea, persoanele în cauză rămân cu imaginea pătată.

Practic, singura modalitate de a evita aceste măsuri aberante, în care riști să rămăi fără permis degeaba, este refuzarea civilizată a drug testului și dorința imediată de cooperare prin deplasarea la INML.

"Este revoltător faptul că un test folosit oficial în România poate să arate substanță activă cocaină prezentă în organism, iar rezultatele de sânge nu. Ceea ce înseamnă că acest aparat nu este conform sau nu reflectă realitatea. Sau marja de eroare este atât de mare, încât o mare parte din rezultate sunt contrare realității", a completat avocata Katia Cicală, potrivit Elle.

Mircea Badea: "Deci nouă din 10 oameni au fost făcuţi drogangii aiurea. Atenţie, e foarte important, vă priveşte pe toţi cei care aveţi permis de conducere auto!"

Prezentatorul show-ului „În Gura Presei”, Mircea Badea, a dezvăluit care este principalul său motiv de îngrijorare atunci când se află la volan. Contrar așteptărilor, nu calitatea drumurilor din România sau numărul mare de șoferi imprudenți îl îngrijorează pe jurnalistul de la Antena 3 CNN. Cel mai mare motiv de teamă pentru el sunt rezultatele pozitive ale testelor antidrog, care în multe cazuri nu reflectă realitatea.

"La fel de bine, poţi să dai cu banul, dacă 50% din ele sunt fals pozitive. Înseamnă unul din două (...). Deci nouă din 10 oameni au fost făcuţi drogangii aiurea. Atenţie, e foarte important, vă priveşte pe toţi cei care aveţi permis de conducere auto! Veţi putea fi testaţi. Se poate întâmpla, vă opreşte şi vă testează. Deci te opreşte poliţia, te pune să faci testul, el iese pozitiv, doar că tu nu ai consumat droguri. O să iasă adevărul la analizele de sânge ulterioare, mult ulterioare, după foarte multe luni, timp în care tu vei avea un stigmat de drogangiu şi de periculos că te-ai urcat la volan drogat. După părerea mea, acesta este unul dintre cele mai mari pericole. Eu sunt conducător auto şi dacă e să fiu stresat de ceva, de asta sunt stresat în legătură cu condusul auto. Să vină Gigel miliţianul, să-mi pună testul. Să spună 'Badea conducea drogat. Până ies testele de sânge, până se ajunge în instanţă, pot să treacă mai multe luni. Rămâneţi fără permis'", a spus acesta la Antena 3 CNN.

Șansele de câștig al Xoniei și cum te aperi de un astfel de abuz

Avocatul Bogdan Bărbuceanu a abordat acest subiect, unde a explicat care sunt șansele de câștig al Xoniei și cum te poți apăra de un astfel de abuz.

"Drug Testul nu este testare obligatorie, doar atunci când există indicii sau suspiciuni cu privire la acest consum. Modalitatea de a te apăra, atunci când ai ieșit pozitiv la aparatul drug test, este contestația împotriva procesului verbal de contravenție, sau apărare în cadrul unui dosar penal, la fel ca la alcoolemie. Acum, ideea este că, în măsura în care analizele de sânge arată că nu a existat în corp aceas substanța, atunci câștigul este de 100% pe contravențional. La fel, dacă s-a început urmărire penală pentru folosirea acestor substanțe, se va dispune scoaterea de sub urmărie penală. Deci, câtă vreme rezultatul din sânge iese negativ, soluția este favorabilă și în contravențional și în penal. Dacă dânsa nu a contestat la momentul respectiv, în termen, și a aflat ulterior că era negativă, nu văd ce acțiune ar putea să facă. Nu că nu o identific procedural, ci care să aibă și o izbândă, un procent considerabil de câștig. Singura varianta prin care poți să ceri și cheltuieli, tot, este cea a contestației împotriva procesului verbal. Dacă sângele este negativ, atunci câștigul e 100%. În ambele proceduri poți să soliciți și cheltuielile de judecată", a spus avocatul.

