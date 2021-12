Vladimir Putin: Nu Rusia este de vină pentru prețurile mari la gaze în Europa

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi că este nedrept ca Moscova să fie învinuită de preţurile-record la gaze naturale din Europa, în condiţiile în care, afirmă liderul de la Kremlin, gigantul rus Gazprom îşi îndeplineşte toate obligaţiile în privinţa livrărilor, transmite Agerpres, citând Reuters.



Putin a insistat la conferinţa sa de presă anuală tradiţională, de sfârşit de an, transmisă în direct de televiziuni, că Gazprom a trebuit să-şi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu prevederile acordurilor pe termen lung înainte de a livra gaze către pieţele spot, iar ţările care au încheiat contracte pe termen lung - cum este cazul Germaniei - se bucură în prezent de preţuri mult mai scăzute, ba chiar pot revinde gaze în profit către vecinii lor.



Europa şi-a creat propriile probleme ale gazelor şi ar trebui să şi le rezolve singură, a insistat Putin, adăugând că bănuieşte că o parte din gazele ruseşti transportate în Germania a fost revândută în cele din urmă Ucrainei.

"Economia Rusiei își revine mai rapid decât în alte țări"

Economia Rusiei îşi revine de pe urma restricţiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus mult mai rapid decât în alte ţări, a mai spus joi preşedintele rus Vladimir Putin, informează EFE.



"Ne-am revenit mult mai rapid decât alte ţări", a insistat liderul de la Kremlin în conferinţa sa de presă anuală tradiţională, de sfârşit de an, transmisă în direct la televizor.



Putin a anunţat că economia rusă s-a contractat cu 3% şi a adăugat că este vorba despre o magnitudine "mult inferioară multor altor mari economii ale lumii".



"Economia noastră s-a dovedit a fi mai bine pregătită şi mobilizată decât multe economii dezvoltate, inclusiv dacă vorbim despre G20 (grupul celor mai importante economii ale lumii - n.r.), pentru a face faţă provocărilor coronavirusului şi restricţiilor obligatorii şi necesare în domeniul social şi economic", a insistat şeful statului rus.



Putin a explicat, spre exemplu, că în prezent rata şomajului în ţară este de 4,3%, în condiţiile în care înainte de pandemie se situa la 4,4-4,7%. El a avertizat totuşi că inflaţia în acest an se aşteaptă să ajungă la 8%, mult mai mare decât prognozase executivul. Putin a mai menţionat că se estimează că în acest an creşterea Produsului Intern Brut al Rusiei va fi de 4,5%.

