Virtus - FCSB. Roș-albaștrii lui Gigi Becali au făcut spectacol în preliminariile Ligii Campionilor / Rezultat final - Video

FCSB a învins la un scor uimitor, 1-7, echipa Virtus AC, campioana statului San Marino!

Video

-----------------------------------------

Echipa din San Marino marchează golul de onoare, în minutul 86, prin Battistini!

Miculescu reușește dubla în minutul 73! 0-7 este scorul pentru FCSB!

FCSB marchează golul cu numărul 6, în minutul 70, prin Miculescu!

A început repriza a doua!

FCSB o conduce pe campioana din San Marino, Virtus AC, cu scorul de 5-0, la pauza partidei care are loc marţi seara, pe San Marino Stadium din Serravalle!

Darius Olaru înscrie al 3-lea gol, în minutul 37, și FCSB defilează în San Marino! Scorul este 0-5!

Daniel Popa marchează o dublă și FCSB duce scorul la 0-4, încă din minutul 27!

VIDEO

FCSB a deschis scorul încă din minutul 6, prin Darius Olaru. Virtus - FCSB, scor 0-1! Darius Olaru face dubla și FCSB conduce cu 0-2 încă din minutul 11!

A început partida!

Echipele de start

Virtus: 39. Alex Passaniti - 19. Niccolo Pupeschi, 5. Michele Rinaldi, 34. Umberto De Lucia - 7. Manuel Battistini (căpitan), 4. Andrea Montanari, 17. Alessandro Golinucci, 6. Roberto Sabato - 10. Ivan Buonocunto, 31. Nicolo Vallocchia - 25. Simone Benincasa.

Antrenor: Luigi Bizzotto. Rezerve: 1. Mirco De Angelis, 12. Fabio Gentilini - 9. Federico Piovaccari, 11. Tommaso Lombardi, 14. Loris Tortori, 15. Nicola Gori, 16. Jacopo Muggeo, 18. Mattia Ceccaroli, 22. Nicola Angeli, 45. Elia Ciacci, 72. Luigi Rizzo.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 30. Siyabonga Ngezana, 6. Denis Haruţ, 12. David Kiki - 8. Adrian Şut, 18. Malcom Edjouma - 25. Alexandru Băluţă, 27. Darius Olaru (căpitan), 70. Luis Phelipe - 19. Daniel Popa.

Antrenor: Elias Charalambous. Rezerve: 99. Andrei Vlad - 5. Joyskim Dawa, 11. David Miculescu, 16. Mihai Lixandru, 20. Nana Antwi, 33. Risto Radunovic, 42. Baba Alhassan. A

-------------

FCSB, campioana României, o va înfrunta pe echipa Virtus, campioana statului San Marino, în primul tur preliminar al Champions League. Primul meci se va desfășura în deplasare, marți seară, cu începere de la ora 22:00, pe stadionul din Serravalle. Meciul va fi arbitrat de Antoni Bandic din Bosnia. Partida retur este programată pe data de 16 iulie, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, de la ora 20:30, și va fi arbitrată de Stefan Ebner din Austria.

Învingătoarea dintre campioanele din San Marino și România, respectiv Virtus și FCSB, va juca în turul al doilea preliminar din Liga Campionilor contra campioanei din Israel, Maccabi Tel Aviv.

Federico Piovaccari, mesaj înainte de confruntarea cu fosta sa echipă

Amintim faptul că atacantul italian Federico Piovaccari, în vârstă de 39 de ani, care a evoluat în trecut, între 2013-2014, la actuala campioană a României (n. red. pe vremea aceea se numea încă Steaua București), va evolua acum în tricoul echipei din San Marino. Piovaccari va avea numărul 9 la Virtus.

Mi-ar plăcea să îmi închei frumos cariera şi a venit această propunere, pe care am primit-o cu o mare plăcere. În plus, faptul de a revenit la Bucureşti, de unde am amintiri foarte frumoase, a fost alt imbold de a accepta această provocare. Aceste meciuri sunt cele care îşi fac pielea de găină şi răsplătesc toate eforturile pe care le faci de când eşti copil. În ce mă priveşte, când am primit oferta Stelei nu am avut nici cea mai mică ezitare, să plec din Serie B şi să aud imnul Ligii Campionilor a fost o satisfacţie enormă, a declarat Federico Piovaccari, înainte de a juca împotriva FCSB, în primul tur al Champions League, conform Agerpres.

Sosiri și plecări de la FCSB

De asemenea, la FCSB au sosit înainte de începerea noului sezon competițional jucătorii Marius Ştefănescu (de la Sepsi Sfântu Gheorghe), Daniel Popa (de la Universitatea Cluj-Napoca), David Kiki (de la Farul Constanța), toţi transferaţi. Totodată, Alexandru Musi a revenit după ce a fost împrumut la echipa Petrolul Ploiești. Au plecat de la FCSB Ovidiu Popescu (la Universitatea Cluj-Napoca, dar şi Ovidiu Perianu (la Unirea Slobozia).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News