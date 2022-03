Virgil Popescu: ”România nu are probleme cu stocurile de carburant”. Asigurările venite de la Guvern

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a oferit asigurări privind stocurile de petrol de care România dispune.

”România nu are absolut nicio problemă cu stocurile de petrol, nu are absolut nicio problemă cu stocurile de carburanți, există resurse, românii nu au de ce să se teamă că se va ajunge să nu existe benzină și motorină în stațiile de distribuție. Nu există, de asemenea, niciun motiv pentru explozia prețurilor, așa cum s-a întâmplat ieri și este practic regretabil absolut tot ce s-a întâmplat ieri și această manipulare. Am spus încă de aseară că suntem într-o situație complicată, cu un conflict armat la granița României, cu această agresiune a Federației Ruse asupra Ucrainei. Eu în continuare cred că ce s-a întâmplat în cursul zilei de ieri face parte dintr-un război hibrid care are loc pe teritoriul României.

Încă o dată, nu avem nicio problemă cu stocurile de petrol, cu stocurile de benzină și de motorină. Cei doi mari producători sunt pregătiți și pot să aprovizioneze toate stațiile de distribuție din țară”, a spus în declarația sa ministrul.

Întâlnire la Guvern pe tema măsurilor din Energie - 1 aprilie

Ministrul Virgil Popescu a vorbit și despre pachetul de măsuri care va intra în vigoare din întâi aprilie.

”Astăzi la Guvern am avut o întâlnire pentru măsurile pe care le vom aplica începând cu data de întâi aprilie pe energie. La întâlnire a participat Autoritatea de Reglementare în Energie și actorii din piață, furnizorii și distribuitorii. Ministerul Energiei avea finalizată partea de ordonanță de urgență cu privire la măsurile pe care premierul le-a și prezentat de altfel. Până mâine așteptăm de la Autoritatea de reglementare să integrăm în ordonanța de urgență niște aspecte care se referă la reglementare, apoi, săptămâna viitoare, finalizăm consultarea cu toți actorii din piață, iar săptămâna viitoare vrem să aprobăm această ordonanță de urgență”, a mai spus Popescu.

Complexul Energetic ”Oltenia” ar putea fi mai aproape de salvare

În cadrul declarațiilor a fost atins și subiectul Complexului Energetic ”Oltenia”.

”Vorbim de aprobarea ordonanței care, practic, salvează Complexul Energetic ”Oltenia” de starea de faliment. Vorbim de punerea în practică și formalizarea deciziei de restructurare aprobată de ajutor de stat, aprobată de Comisia Europeană în 26 ianuarie anul acesta, un ajutor total de stat în perioada 2021-2025, de pete 2,6 miliarde de euro. Vorbim de 896 de milioane de euro din fondul de modernizare, care vor fi alocați din cadrul acestui ajutor de stat”, a mai spus ministrul.

