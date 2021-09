VIDEO - Talibanii distrug patrimoniul UNESCO din Afganistan

Talibanii distrug monumentele istorice din Afganistan. O cetate construită în urmă cu aproximativ 1.000 de ani, care este și în patrimoniul UNESCO, a fost dărâmată, scrie Realitatea.net. Imaginile, care au devenit virale, surprind cum un utilaj demolează ruinele fortului .

Potrivit unei agenții de presă, talibanii vor să construiască în locul ei o școală religioasă. Extremiștii islamiști au distrus zeci de monumente istorice, printre acestea aflându-se cele mai înalte statui din lume care îl reprezintă pe Budha. Vestigiile au rezistat 1.500 de ani până când talibanii le-au distrus.

The Taliban have begun demolishing the former Greshk History Fort of Helmand. The fort is about 200 years old.#Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/GWNjxUjHon