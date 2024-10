VIDEO Diana Șoșoacă l-a sunat pe Mircea Geoană cu două cerințe, LIVE, pe Facebook. Ce i-a răspuns/ conversația completă

Citește și: Diana Șoșoacă l-a sunat pe Marcel Ciolacu. Ceartă la telefon: Eu sunt marele perdant al deciziei CCR! / Ba eu sunt! - video

Iată discuția dintre Diana Șoșoacă și Mircea Geoană:

Diana Șoșoacă: Bună seara, dl Geoană?

Mircea Geoană: Da, eu sunt.

Diana Șoșoacă: Diana Iovanovici Șoșoacă sunt. Mă auziți?

Mircea Geoană: Alo?

Diana Șoșoacă: Da, mă auziți?

Mircea Geoană: Vă aud acum, da.

Diana Șoșoacă: Sunt Diana Iovanovici Șoșoacă. Îmi cer scuze de deranj. Noi nu am vorbit niciodată, dar vorbesc și eu cu toți candidații - mă rog, care doresc să răspundă, având în vedere decizia CCR pe care cred că o știți și am văzut că ați și discutat un pic despre aceasta. Având în vedere că s-au încălcat grav norme constituționale și statul de drept, dvs. considerați că aceste alegeri mai sunt corecte?

Mircea Geoană: Doamna Șoșoacă, ați văzut comentariul meu, l-am făcut public și cu toată bună-credința.

Diana Șoșoacă: Cu bună-credință vă întreb și eu. Nu doresc nimic altceva.

Mircea Geoană: Are consecințe pentru aceste alegeri și pentru viitor.

Diana Șoșoacă: Corect! Oricare dintre dvs. va putea să fie prejudiciat printr-o decizie a CCR care și-a depășit atribuțiile.

Mircea Geoană: (...) viitorul, nu doar aceste alegeri (...)

Diana Șoșoacă: Evident, din punctul acesta de vedere, eu am fost interzisă la prezidențiale pentru oricare alte alegeri în viitor. Corect?

Mircea Geoană: Pentru aceste alegeri prezidențiale, în mod evident. Pentru viitor, nu știu dacă are validitate.

Diana Șoșoacă: Decizia CCR își produce efecte numai pentru viitor.

Mircea Geoană: Da, deci încă o dată, opinia mea, v-o spun și dvs, este că, indiferent de acoperirea constituțională, produce efecte (...) și jurisprudență pentru viitor.

Diana Șoșoacă: Corect, dar, în acest moment, statul de drept este grav afectat, aproape inexistent, iar alegerile prezidențiale au fost deja fraudate.

Mircea Geoană: Bun, asta e deja o interpretare (...)

Diana Șoșoacă: CCR și-a atribuit atribute pe care nu le are. (...) Nu am nicio condamnare penală și nicio interdicție de candida vreodată, ca dovadă că-n urmă cu trei luni am candidat la europarlamentare și sunt europarlamentar. Am fost parlamentar român, senator.

Mircea Geoană: E un lucru evident, singura chestiune care face alegerile prezidențiale diferite de celelalte este că doar la prezidențiale CCR are jurisdicție. Nu scuz pe nimeni și nu acuz pe nimeni. La prezidențiale, CCR este instanța de recurs și de contestație.

Diana Șoșoacă: Numai că nu e o judecată.

Mircea Geoană: Asta nu știu.

Diana Șoșoacă: Păi vă spun eu, nu se respectă dreptul la un proces echitabil și la apărare. În momentul în care se condamnă un om (...) Eu consider că aceste alegeri sunt viciate de la început. De aceea vă propun două chestiuni: 1. toți vă retrageți candidatura, astfel încât să se acorde tuturor șansa de a candida, și atunci vă arătați opoziția față de decizia CCR, care încalcă statul de drept și normele constituționale; 2. se anulează aceste alegeri, se schimbă legislația astfel încât să nu se mai întâmplă astfel de derapaje, se reorganizează alegerile astfel încât să avem dreptul, cu toții, de a candida.

Mircea Geoană: Doamna Șoșoacă, cu tot respectul pe care-l port oricărui candidat și oricărui cetățean al acestei țări, sunt propuneri nerealiste. Nu poți să schimbi legislația.

Diana Șoșoacă: Ba da, se schimbă legea de funcționare a CCR.

Mircea Geoană: Mai am o rugăminte, eu sunt un om de foarte bună credință și răspuns la telefon celor care mă sună. În clipa în care există o conversație privată cu cineva...

Diana Șoșoacă: Nu e conversație privată!

Mircea Geoană: Vă rog extrem de mult, cu tot respectul. Am fost de bună credință, am spus public opinia mea.

Diana Șoșoacă: Deci nu sunteți de acord să vă retrageți?

Mircea Geoană: Eu cred că trebuie să mergem fiecare să reprezentăm electoratul care vrea să ne voteze.

Diana Șoșoacă: Și electoratul meu ce face?

Mircea Geoană: Este o întrebare legitimă și este dreptul dvs. să comunicați public, să faceți tot ce depinde de dvs. (...)

În final, Diana Șoșoacă i-a spus lui Mircea Geoană că nu poate face schimbările necesare pentru statul de drept candidând la ”alegeri fraudate”: ”Iertați-mă, ați pornit cu stângul”. ”Candidăm la alegeri organizate într-un stat de drept” a precizat Mircea Geoană”, contrat de Diana Șoșoacă.

