VIDEO. Cionoiu (PSD) l-a amenințat pe șeful Poliției Călărași. Coarnă, prezent la ceartă

Senatorul PSD Nicușor Cionoiu l-a amenințat pe șeful poliției municipiului Călărași, comisarul Emil Deacu, pe motiv că localitatea Cuza Vodă a fost invadată de forțele de ordine la alegeri.

Cionoiu se aude, în imagini, spunându-i comisarului Emil Deacu faptul că s-a pus cu el și a greșit. În continuare, îl amenință că 'o să vezi ce pățești', precizându-i polițistului că 'o să fii o poveste.'

"Te-ai pus cu mine și ai greșit... O singură dată dacă îmi mai vorbești că tu nu ești administrator de drumuri, dar tu ești șmecher de drumuri, o să vezi ce pățești. O să fii o poveste", spune social-democratul Cionoiu.

La ceartă a fost prezent și fostul șef de sindicat din Poliție și actual deputat PSD Dumitru Coarnă.

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a încercat să aplaneze conflictul.

Dialogul continuă astfel:

- Mă dai afară de zece ani.

- Nu te dau eu, te dai tu singur. Ce șmecher ești tu.

- Nu sunt șmecher. Sunt doar ofițer de poliție și sunt la serviciu. Te rog frumos".

S-a deschis dosar penal pentru ultraj după scandalul care a avut loc în localitatea Cuza Vodă, județul Călărași.

Cionoiu: Nu mă deranjează prezența Poliției, mă deranjează prezența multor polițai

Contactat de Realitatea PLUS, Nicușor Cionoiu (PSD) a acuzat, în ciuda imaginilor, că s-a ajuns ca 'organul de poliție' să fie condus de un politician. El a precizat că nu-l deranjează prezența Poliției în localitatea Cuza Vodă, ci faptul că au fost prea mulți 'polițai'.

'Am ajuns ca într-o țară, organul de poliție care trebuie să-și facă meseria, să fie condus de un politician. Un efectiv așa de mare pentru o comună așa de mică... Nu mă deranjează prezența Poliției, mă deranjează prezența multor polițai.', a spus Cionoiu.

De asemenea, el a acuzat contracandidații liberali că ar fi cumpărat voturi. În acest sens, a făcut o 'sesizare verbală': 'Am sesizat Poliția. Am făcut sesizare verbală. Am vorbit cu ei.'

Deputatul PSD Dumitru Coarnă a spus însă că nu poate fi vorba de o amenințare.

