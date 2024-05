Videanu, achitat într-un dosar deschis acum 12 ani. Cine ar trebui să plătească pentru că s-a distrus industria? Răspunsul lui Coșea

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus definitiv miercuri achitarea omului de afaceri Ioan Niculae şi a fostului ministru al Economiei Adriean Videanu pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare în dosarul Romgaz - Interagro, în care prejudiciul calculat de procurori se ridica la peste 60 milioane de euro.

În cazul Videanu, prejudiciul calculat de procurori se ridică la peste 60 milioane de euro, pe motiv că „fapta nu există”. În acest context, l-am întrebat pe Mircea Coșea cine plătește paguba?

În esenţă, acuzaţiile DIICOT se refereau la faptul că firma lui Ioan Niculae, Interagro (care operează mai multe combinate de îngrăşăminte chimice) a primit nelegal gaze din producţia internă a României la preţuri foarte mici, respectiv aproximativ un sfert din preţul practicat pe piaţă.

Profesorul Mircea Coșea a făcut o radiografie cutremurătoare cu privire la situația gravă în care a ajuns economia românească.

'Este o situație care începe să se devoaleze, deși bănuiam că este o distrugere foarte bine pusă la punct la tot ceea ce înseamnă factor de avantaj comparativ a economiei românești. Tot ceea ce avea România ca avantaj comparativ, adică putea să fie competitivă pe piața europeană și chiar internațională, a fost supus unui proces de distrugere sistematică, începând de la bază, respectiv capitalul românesc'., a declarat prof. Mircea Coșea.

'Prin urmare, în momentul de față, pentru mine este foarte clar că am trăit o perioadă în care noi cei care ne-am ocupat de studiul economiei, de propuneri, de fel de fel de discuții și analize în legătură cu economia, am fost tratați ca niște fraieri, ca niște oameni fără niciun fel de importanță. Degeaba noi am militat și eu în permanență pentru dezvoltarea capitalului românesc, pentru consolidarea bazelor unor reindustrializări ale României. De fapt, jocurile erau făcute în altă parte, pe cu totul alt plan.', a spus prof. Mircea Coșea.

'Am fost lăsați să vorbim pe la televizor, pe la radio, pentru a trece timpul deoarece în spatele acestor situații se aflau niște interese foarte importante, respectiv de a transforma România într-o țară dependentă 100% de importuri. Situația pe care noi o avem, respectiv o țară care trăiește din împrumuturi și importuri este în mare parte din cauza acestei acțiuni bine pusă la punct, de distrugere sistematică, treaptă cu treaptă, pas cu pas, cum îi place să spună președintelui nostru, a tot ceea ce înseamnă capacitate de competitivitate pe care România a avut-o.', a spus prof. Mircea Coșea.

'Resursele minerale au fost puse la pământ, tot ceea ce a însemnat Roșia Montană, grafit, tot ceea ce a însemnat alte resurse de metale grele și metale importante pentru noua tehnologie au fost vândute, distruse, supuse sub patronatul altora. Resursele agricole au fost barate spre calea lor spre piață. Producția agricolă românească a fost sabotată în mod sistematic pentru a nu ajunge în rețelele de distribuție. Materia primă agricolă românească a fost exploatată ca materie primă și nu prelucrată. Astfel, mare parte din producție s-a aruncat pe câmp sau s-a dat de mâncare la animale pentru că a trebuit să fie adus în țară produs din import.', a zis prof. Mircea Coșea.

'Probabil că nu s-a vrut ca enorma capacitate de resurse energetice, minerale, agricole pe care România le are să intre pe piața europeană și să devină un competitor important. Am fost puși într-o situație de menținere la marginea Uniunii Europene, tocmai pentru a nu deveni importanți pe această piață. Lucrurile astea trebuie regândite la nivelul actualei clase politice, să fie regândit modul în care acționăm în cadrul Uniunii Europene și maniera în care trebuie să folosim avantajele UE pentru dezvoltarea României și creerea unei economii moderne.', a zis prof. Coșea.

„Acum este un prilej foarte bun de a ne arăta cei care vor să îi votăm ce planuri au, ce măsuri iau. Eu cer, ca cetățean, neangajat politic, care îmi plătesc taxele și impozitele, ca, imediat, în programele electorale ale celor care vor să le dăm voturile, fie că sunt europarlamentari sau la nivel local, să ne prezinte soluții pentru îndreptarea situației în care ne aflăm!', a mai spus profesorul de economie Mircea Coșea, pentru DC News.

