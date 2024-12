Victor Negrescu spune cine ar putea fi președintele PSD după demisia lui Marcel Ciolacu

Vezi și - Rezultate alegeri parlamentare, 99%. POT a depășit UDMR la Camera Deputaților / update

”Eu mă aștept ca astăzi, la reuniunea pe care o vom avea, să existe un vot de sprijin pentru Marcel Ciolacu, pentru a rămâne în fruntea partidului, mă aștept chiar poate la o unanimitate în acest sens, pentru ca Marcel Ciolacu să înceapă discuțiile, negocierile cu celelalte formațiuni politice, în vederea formării unei majorități în Parlament, poate chiar a unei coaliții de guvernare. În sensul acesta, cred că există un larg sprijin pentru domnia sa și nu mă aștept la nici o schimbare din această perspectivă”.

Un lucru predictibil

Europarlamentarul spune faptul că rămânerea lui Marcel Ciolacu în fruntea PSD este un lucru predictibil.

”Eu cred că Marcel Ciolacu va rămâne cu siguranță în fruntea PSD și cred că această solicitare deja a început să vină din partea organizațiilor județene și liderilor noștri locali, așa că este un lucru aș putea spune predictibil. Totodată, într-un context dificil, poate fi oportună această decizie, în contextul în care este nevoie de oameni cu experiență, cu expertiză. Este în continuare premier în funcție și cred că în perspectiva alegerilor prezidențiale, este oportun pentru noi să purtăm aceste negocieri, pornind de la această poziționare a noastră și de la cei care au expertiză și experiență politică”, a declarat Victor Negrescu, la RFI.

Ce spunea Negrescu, săptămâna trecută, după anunțul demisiei lui Marcel Ciolacu

”Astăzi am avut discuţii importante în interiorul PSD despre strategia noastră pentru alegerile parlamentare. PSD îşi propune să obţină din nou încrederea românilor la aceste alegeri cruciale care vor determina modul în care va arăta viitorul Parlament al României şi viitorul Guvern al României. Credem că este nevoie de o reprezentare puternică a valorilor social-democrate în viitorul Parlament şi în sensul acesta astăzi am gândit primii paşi în modul în care vom pregăti acest moment. Vom intensifica eforturile noastre pentru a explica românilor ceea ce intenţionăm să facem pentru ei în măsura în care ne vor vota, avem rezultate importante obţinute la nivelul guvernării şi, în sensul acesta, vom veni şi cu o nouă abordare în modul în care comunicăm cu cetăţenii, mult mai direct, mult mai franc, spunându-le ceea ce am putut face, ceea ce vrem să facem foarte direct şi foarte sincer”, a afirmat Victor Negrescu, la sediul central al PSD.

