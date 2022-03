Verificați-vă conturile bancare pentru orice activitate suspectă sau cheltuieli neautorizate. Stabiliți parole unice și autentificare în doi pași

Încă din 25 februarie, laboratoarele antispam ale Bitdefender au raportat primele semne ale escrocilor care exploatează invazia Ucrainei de către Rusia și știrile despre cetățenii ucraineni care fug din țară.

„Momentele de criză globală sunt cunoscute din punct de vedere istoric pentru declanșarea de campanii de spam periculoase care exploatează emoțiile umane și dorința oamenilor de a ajuta. Până acum, am observat că atacatorii au reacționat foarte rapid la anunțurile legitime ale Ucrainei și ale diferitelor organizații, imitând formatul mesajelor acestora. Ne așteptăm ca varietatea campaniilor de phishing și malware, precum și volumul de mesaje trimise zilnic să crească, iar atacatorii să își adapteze în consecință metodele de convingere”, a declarat Adrian Miron, Antispam Research Manager la Bitdefender.

Cercetătorii Bitdefender monitorizează în mod activ e-mailurile frauduloase de donații care îi ademenesc pe destinatari să trimită bani. Escrocii se dau drept guvernul ucrainean, agenția umanitară internațională Act for Peace, UNICEF și alte proiecte de strângere de donații, cum ar fi Ukraine Crisis Relief Fund, pentru a transmite rugămințile lor de asistență financiară către armata ucraineană și milioanele de civili și copii prinși în conflictul militar.

Temele frecvent întâlnite sunt următoarele:

• Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.

• HELP UKRAINE stop the war!

• Ukraine Humanitarian Donation

• Donate to Ukraine, Help save a life: Please read

• Urgent! Help Children in Ukraine

Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender îi îndeamnă pe toți utilizatorii de internet să fie foarte vigilenți în aceste vremuri și să practice o bună igienă cibernetică pentru a se asigura că banii donați nu ajung în locuri greșite: nu dați niciodată click pe linkuri sau fișiere atașate din e-mailuri sau pe mesaje care vă cer să faceți o donație urgentă; donați exclusiv către organizații caritabile, organizații non-profit și de strângere de fonduri oficiale și de încredere; verificați-vă conturile bancare în mod regulat pentru orice activitate suspectă sau cheltuieli neautorizate; stabiliți parole unice și autentificare în doi pași pentru toate conturile online.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News