Se caută valuri emoționale înainte de mega-anul electoral 2024. Vasile Dîncu, scenariu despre candidații iepure și temele balon de încercare

Anul 2024 va fi anul în care în România vor avea loc toate alegerile. Sociologul Vasile Dîncu a vorbit despre partidele politice şi despre încrederea în politicieni, conform tendinței arătate de ultimul sondaj, din decembrie 2022.

"Anul viitor va fi, sigur, pentru prima dată un an electoral complet, în sensul în care vom avea toate alegerile într-un singur an şi va fi un lucru nou acesta. Anul acesta este un fel de an al selecţiei candidaţilor şi temelor, a selecţiei strategiilor pentru anul viitor.

Politicienii sunt sub nivelul partidului

Avem, aproape fără precedent, o încredere foarte joasă în politicieni. Dacă încrederea în politicieni, în anii de criză din trecut, era în jur de 9-10%, acum, în studiul din decembrie, pe care INS l-a făcut, avem 6% încredere în politicieni. Deci, este foarte puţin. În toate partidele majore, politicienii sunt sub nivelul partidului. Asta este şi o situaţie care ţine de aceste crize suprapuse care s-au întâmplat.

Eu zic că anul acesta vom avea următoarele fenomene: vom avea fenomene de testare, baloane de încercare în care oamenii strategici din spatele partidelor vor încerca să vadă cum reacţionează omenii la diverse propuneri de proiecte. Vor fi candidaţi de tip iepure. Probabil că vom avea oameni scoşi în faţă şi apoi măsuraţi să se vadă cum reacţionează, vor fi teme ca balon de încercare în care se vor încerca temele naţionaliste, cum se încearcă, de regulă. Să ne unim sau să nu ne unim cu Moldova, ce să facem cu companiile străine versus ce să facem cu companiile noastre, sa-i dăm afară pe austrieci sau să nu-i dăm afară. Toate acestea testează, de fapt, amplitudinea unor energii de jos care ar putea să împingă, de fapt, electoral. Se caută şi construcţia unor valuri emoţionale pe care să se poată urca un politician sau altul" consideră Vasile Dîncu.

"Eu am avut un pronostic negativ pentru Schengen"

"De exemplu, cum a fost şi cu Schengen-ul. Schengen-ul nu ar fi produs aşa o emoţie negativă în societatea noastră dacă nu ar fi fost urcat artificial ca o temă care, ea, se considera, la un moment dat, că va fi rezolvată. Şi atunci avem o victorie. S-a potenţat Schengen-ul de prin septembrie, august. Eu am spus, având mai degrabă, după barometrul meu emoţional, eram Ministrul Apărării şi am discutat cu miniştrii, am fost la şedinţe de guvern comune, am fost mult prin Europa, NATO şi am avut un pronostic negativ pentru Schengen. Colegii mei, prietenii mei, toţi s-au contrazis. Au spus că nu, a venit momentul să intrăm. Am avut eu, poate, mai mult noroc, din păcate, că mai bine greşeam eu şi aveau ei dreptate.

Se vor ridica teme de genul asta. Se vor face multe sondaje, cu siguranţă", a declarat Vasile Dîlcu într-un interviu pentru DC News.

Interviul poate fi urmărit integral aici.

