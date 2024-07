Vaccinul unic care ar putea opri viitoarele pandemii va fi disponibil peste 5 ani

Oamenii de știință salută descoperirea care ar putea conferi imunitate pe viață împotriva mutațiilor viitoare după ce au lucrat pe tulpina de gripă care a ucis milioane după Primul Război Mondial, potrivit The Times.

Cercetătorii au creat un vaccin pentru a viza o tulpină de gripă spaniolă veche de 106 ani, care a ucis milioane de oameni în 1918 și 1919 după Primul Război Mondial. Aceștia au descoperit că vaccinul a fost eficient și împotriva unei tulpini de gripă aviară din secolul 21, oferind protecție în ciuda faptului că virusul a evoluat aproape un secol.

Vaccinurile antigripale trebuie modificate în fiecare an pentru a se potrivi cu tulpina de virus care circulă în acel sezon particular, dar oamenii de știință speră să dezvolte un vaccin „one and done” care să fie administrat o singură dată și să poată "conferi imunitate pe viață împotriva unui virus în evoluție”. Noua cercetare, publicată în jurnalul Nature Communications, a fost efectuată pe macaci, care sunt veri-primate cu oamenii și împărtășesc aproximativ 93% din ADN-ul lor cu cel uman. Cercetătorii de la Universitatea de Știință și Sănătate din Oregon (OHSU) au spus că studiul reprezintă un salt către un vaccin pentru utilizare umană.

"Este incitant deoarece, în majoritatea cazurilor, acest tip de cercetare științifică de bază avansează știința foarte treptat, (unde poți spune) 'în 20 de ani, ar putea deveni ceva'”, a spus dr. Jonah Sacha, șeful departamentului de patobiologie al OHSU. "Acest lucru ar putea deveni un vaccin în cinci ani sau mai puțin.”

Unsprezece macaci cynomolgus sau macaci mâncători de crabi au fost inoculați împotriva tulpinii mortale de gripă spaniolă din 1918. Din 1918, virusul a devastat o lume deja distrusă de Primul Război Mondial și a ucis aproximativ 50 de milioane de oameni, de două până la trei ori mai mult decât numărul de morți din război. Macacii au fost apoi expuși unuia dintre cele mai mortale virusuri gripale care circulă în lume astăzi, virusul H5N1, cunoscut și sub numele de gripă aviară. Un grup de șase macaci nevaccinați au fost toți uciși de virus.

Dintre cele 11 animale vaccinate împotriva tulpinii din 1918, șase au supraviețuit expunerii la o tulpină de gripă aviară din 2004. Sacha a spus că aceeași abordare folosită în cercetarea lor ar putea fi aplicată „absolut” altor virusuri în mutație, inclusiv Covid.

În loc să încerce să declanșeze un răspuns din partea anticorpilor corpului, cercetătorii au dezvoltat vaccinul pentru a declanșa un răspuns din partea celulelor T ale corpului. Acestea atacă proteinele interne ale unui virus invadator, care nu tind să se schimbe prea mult în timp, mai degrabă decât proteinele spike de pe suprafață, care tind să se mute și să se schimbe pe măsură ce virusul evoluează între tulpini pentru a evita sistemul imunitar.

Cercetătorii au luat mici segmente ale virusului gripal și le-au inserat într-un virus comun herpes care infectează majoritatea oamenilor în timpul vieții lor cu simptome ușoare sau deloc. Acesta a fost conceput pentru a declanșa un răspuns din partea unui tip specific de celule T din plămâni, numite celule T de memorie efectoare. Ei au trebuit să lucreze într-un "laborator de biosiguranță extrem de securizat” la Universitatea din Pittsburgh pentru a se asigura că nici gripa spaniolă, nici gripa aviară nu ar putea scăpa în populația generală.

"A funcționat deoarece proteina internă a virusului a fost atât de bine conservată,” a spus Sacha. "Atât de bine încât, chiar și după aproape 100 de ani de evoluție, virusul nu poate schimba acele părți critic importante ale sale.” El a spus că acest lucru înseamnă că "un vaccin one-and-done pentru gripă este realist". Acesta a mai adăugat că "este o schimbare masivă în cadrul vieților noastre, nu există nicio îndoială că suntem pe punctul de a intra în următoarea generație de abordare a bolilor infecțioase.”

