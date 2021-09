USR, ”piedică” cu SIIJ. Cîțu: Din păcate, politica nu se face pe șantaj

"Aş vrea să discutăm despre program. Nu este un program pentru mine, pentru PNL, pentru UDMR, pentru USR (n.r. - Anghel Saligni) sau pentru PSD. Este un program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări că nu ne mai permitem să avem localităţi în România care nu au acces la fonduri europene să rămână nedezvoltate. Acesta este programul. Dacă colegii de la USR nu susţin dezvotarea României, foarte bine, să iasă în faţă.

În ceea ce priveşte şantajul sau acea piedică pe care o pun cu SIIJ. Am fost primul care a negociat ca SIIJ în forma care să treacă prin Guvern, a trecut prin Guvern, am negociat cu coaliţia, am susţinut toate soluţiile care au venit de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. Aici este... din păcate politica nu se face pe condiţionări, pe şantaj", a declarat, miercuri, premierul Florin Cîţu.

Barna acuză încălcarea actului adiţional al protocolului de guvernare semnat în coaliţie

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a afirmat la finalul unei şedinţe a grupurilor parlamentare ale formaţiunii că ceea ce s-a întâmplat în şedinţa de guvern de miercuri, amânată pentru ora 19,00, a reprezentat "o încălcare a actului adiţional al protocolului de guvernare semnat în coaliţie".



"Am văzut în această dimineaţă, în şedinţa de guvern, deşi luni în cadrul şedinţei de coaliţie am convenit împreună cu partenerii noştri de guvernare că vom continua discuţiile şi pe PNDL 3, şi pe SIIJ, şi pe pensiile speciale şi urma ca în următoarea şedinţă a coaliţiei să venim cu anumite variante, cu formule şi cu amendamente, am constatat în această şedinţă de guvern, unde la pregătitoare nu exista nimic prevestitor, că pe lista suplimentară a fost introdus, la surpriză, acest PNDL 3, un program despre care am exprimat numeroase rezerve din mai multe motive. Este, în primul rând, o chestiune de încălcare a actului adiţional al protocolului de guvernare pe care l-am semnat împreună cu partenerii noştri", a susţinut Dan Barna.



El a amintit că, "după situaţia Vlad Voiculescu", a fost încheiat cu partenerii de coaliţie un protocol prin care s-au stabilit nişte reguli "prin care să se poată guverna corect şi sănătos pentru coaliţie".



"Una dintre aceste reguli spune: agenda Guvernului şi procesul de prioritizare a actelor normative vor fi decise de prim-ministru împreună cu vicepremierii în şedinţă săptămânală ulterioară şedinţei pregătitoare de guvern organizată de SGG. Agenda şedinţei de guvern va fi agreată la acest nivel şi ulterior transmisă ministerelor în spaţiul public. Ce spune acest articol - spune foarte simplu: guvernarea se face în coaliţie, şedinţa de guvern se face în coaliţie. Surprize de genul celei de astăzi sunt de neacceptat pentru USR PLUS", a adăugat Dan Barna, care apreciază că premierul a acceptat să "nu forţeze" ordinea de zi suplimentară şi să mai existe o discuţie miercuri seară.



Şedinţa de guvern de miercuri a fost suspendată, urmând să fie reluată la ora 19,00, potrivit unor surse oficiale. Premierul Florin Cîţu ar fi dorit să introducă pe ordinea de zi suplimentară Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", conform surselor citate de Agerpres.