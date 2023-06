Un profesor supraveghetor se plânge de ce a văzut la bacalaureat 2023

„A fost prima zi de examen la bacalaureat. Ca un bun samaritean, am decis sa onorez cu prezenta mea nevoia de asistenta intr-un centru de examen. La un liceu tehnologic. Toate bune si frumoase pana s-au deschis usile pentru elevi. Printre cativa elevi responsabili, nu mare mi-a fost mirarea sa descopar o multime de tineri care nu reuseau sa-si gaseasca sala, desi toate tabelele erau afisate in trei locuri din incinta liceului. Nici nu ajunsesera bine in sala de examene, ca multi au decis ca si-au facut datoria, si-au lasat obiectele si au pornit pe holuri sau in curte sa se aeriseasca. Atmosfera clar nu era una de studiu.

Am avut impresia unor tineri fara inhibitii sau macar acel sentiment de teama care te face sa fii prevazator pentru a nu gresi. Lipsa sentimentului de teama, care e unul de supravietuire sociala, crea o atmosfera de relaxare totala nespecifica unei etape atat de importante pentru maturizarea unei generatii care intr-o zi va conduce societatea noastra. Nici nu vreau sa mai mentionez cu cata nonsalanta o parte dintre ei nu reuseau sa scrie corect de la tabla datele de pe caseta din stanga. Cat priveste caseta securizata, acolo a fost o adevarata proba de foc. Si totusi, sper ca viata sa-i reconstruiasca puternici si pregatiti”, a scris un profesor pe Facebook.

La limba română s-a înregistrat o rată de participare de 97,6%

Ministerul Educaţiei informează că la proba scrisă de limba şi literatura română, din cadrul examenului de Bacalaureat, desfăşurată luni, s-a înregistrat o rată de participare de 97,6%.



Astfel, au fost prezenţi 118.384 de candidaţi dintr-un total de 121.257 înscrişi. Nu s-au prezentat 2.845 de candidaţi, iar 28 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.



La primul subiect, elevii au avut de răspuns la întrebări bazate pe un fragment din volumul "Ion Creangă. Viaţa şi opera", de G. Călinescu. De asemenea, au avut de redactat un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze dacă oamenii trebuie sau nu să exprime recunoştinţă faţă de şcolile în care au fost formaţi, raportându-se atât la informaţiile din fragmentul respectiv, cât şi la experienţa personală sau culturală.



Subiectul al doilea a presupus comentarea, în minimum 50 de cuvinte, a poeziei "A mele visuri..." de Al. Vlahuţă, evidenţiind relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.



La ultimul subiect, elevii au redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, prezentând particularităţile unui text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.



Marţi este programată proba obligatorie a profilului (discipline, în funcţie de profil: matematică şi istorie), iar miercuri, proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la Limba şi literatura maternă se va desfăşura joi.

