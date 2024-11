Un print celebru al artistului stradal Banksy, vândut la licitație. Prețul, dublu față de estimare / foto

Citește și: Noul graffiti al lui Banksy a fost îndepărtat din Londra, stârnind controverse și reacții puternice

”Girl with Ballon” este una dintre cele răspândite lucrări de graffiti din lume, iar un print al acestei creații, semnate de artistul stradal Banksy, a fost vândut cu peste 100.000 de dolari în cadrul unei licitații desfășurate la Los Angeles, informează DPA și PA Media, scrie Agerpres.



Un print original ”probă de tipar” al celebrului mural a fost adjudecat contra sumei de 104.000 dolari, de două ori mai mare față de prețul său estimativ.



Piesele din 2004 au fost puse în vânzare de casa de licitații Julien's Auctions și fac parte din apreciata colecție a fotografului Steve Lazarides, care a fost mult timp agentul lui Banksy.

FOTO: DC News/ Sonia Baciu (Girl with ballon, din holul unui hotel din Rouen, Franța)

Șabloanele lui Banksy, vândute cu mii de dolari

Pictura originală ”Hooded Figure”, realizată de Banksy, a fost adjudecată pentru suma de 78.000 de dolari.



Un șablon original și tăiat manual cu numele lui Banksy s-a vândut pentru 58.000 de dolari, iar o serie de schițe ale artistului, care includ conceptul de design al șablonului folosit la lucrarea ”Paparazzi Rat”, s-au vândut pentru 52.000 de dolari.



Au făcut parte din licitație, de asemenea, 15 telefoane cu cartelă folosite de Steve Lazarides pentru a îl contacta pe Banksy, o pereche de teniși originali Puma ”Turf War” purtați de artistul originar din Bristol, precum și probe de tipar originale ale altor creații ale artistului.

”Această colecție uimitoare asamblată și păstrată cu dragoste timp de peste 25 de ani de cel mai apropiat asociat și partener al lui, Steve Lazarides, oferă o privire inedită asupra istoriei și evoluției celui care a devenit cel mai faimos și vizionar artist din lume, pe nume Banksy”, a declarat Darren Julien, cofondator și director executiv al casei Julien's Auctions.

Pictures On Walls, modul în care oamenii ajung ”să îndrăgească arta”

”Licitația, care include multe din creațiile timpurii ale lui Banksy, cele mai cunoscute piese și obiecte personale, este o oportunitate istorică pentru viitorul proprietar de a deține cea mai cuprinzătoare și definitivă arhivă a moștenirii lui Banksy”, a mai spus el.

Luna trecută, un alt print al desenului ”Girl With Balloon” a fost furat din Grove Gallery din Londra, fiind ulterior recuperat de Poliția britanică.



”Banksy, eu și încă alți câțiva am înființat compania denumită Pictures On Walls întrucât doream cu adevărat să facem artă ieftină și accesibilă pentru publicul larg”, a spus Steve Lazarides.



”Pentru un scurt moment în timp, am adus o schimbare, am reușit să îi determinăm pe oamenii obișnuiți să îndrăgească arta... Este, de departe, realizarea de care sunt cel mai mândru. Și cred că este, de departe, cel mai puternic lucru realizat de el”.

