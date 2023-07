Un nou operator aerian ar putea apărea în România, cu acționariatul Consiliilor Județene. Propunere tare a CCIR

Mediul de afaceri din România are nevoie stringentă de a se crea o posibilitate de conectare rapidă între cele mai importante oraşe ale ţării şi, în acest context, Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) propune constituirea unui nou operator aerian sub forma unei societăţi pe acţiuni, cu participarea consiliilor judeţene ca acţionari, care să opereze cu un număr semnificativ de aeronave de capacitate mică.



"CCIR propune constituirea unui nou operator aerian sub forma unei societăţi pe acţiuni, cu participarea consiliilor judeţene ca acţionari, care să opereze cu un număr semnificativ de aeronave de capacitate mică (19 locuri) între cele mai importante oraşe ale ţării, pe baza unui orar foarte bine stabilit pe termen lung. Astfel, oamenii de afaceri din diferite părţi ale României se pot deplasa foarte rapid pe parcursul unei singure zile între oraşe situate la sute de kilometri distanţă, economisind timp şi bani", a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban, în cadrul unei reuniuni dedicate lansării unui nou concept privind conectivitatea aeriană interurbană pe teritoriul României, conform Agerpres.



Potrivit acestuia, la nivelul CCIR se va efectua, în perioada următoare, un studiu de oportunitate în urma căruia se vor pregăti documentele necesare privind statutul şi organizarea unei astfel de companii.



"Mă bucur că, în urma discuţiei de astăzi, consiliile judeţene au agreat proiectul nostru şi şi-au manifestat disponibilitatea totală de a fi pus în practică", a adăugat Daraban.



La reuniune au participat, atât fizic, cât şi online, reprezentanţii consiliilor judeţene care au în operare aeroporturi, precum cele din: Arad, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, Satu Mare, Timiş, Tulcea, Suceava şi Sibiu, se arată într-un comunicat al CCIR.



De asemenea, întâlnirea a beneficiat şi de prezenţa reprezentanţilor mediului academic, precum şi de cea a reprezentanţilor din domeniul aeronautic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News