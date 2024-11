Un ministru anunță neutralitate absolută la alegerile din 2024

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit despre alegerile din acest an. Ministerul de Interne este pregătit pentru ce urmează? Aflăm răspunsul chiar de la Cătălin Predoiu.

Ministerul de Interne anunță, prin vocea ministrului său, neutralitatea politică absolută, conform legii și Constituției, în cele trei rânduri de alegeri care urmează de aici în două săptămâni.

„Da, fără îndoială. Sigur, instituția cheie aici în acest domeniu al organizării alegerilor este Autoritatea Electorală Permanentă, dar și Ministerul de Interne are zone, porțiuni din acest proces electoral unde are responsabilități. Da, ne pregătim, am fost pregătiți și la alegerile precedente, vom fi și în acestea. E important ca și publicul să știe ce atribuții are fiecare dintre instituții. Noi vom comunica pe această temă. Principiul de bază este legalitate și echidistanța politică. Ministerul de Interne nu se va implica în alegeri decât pe baza acestui principiu”, a zis Cătălin Predoiu.

Practic, ministrul a anunțat neutralitatea politică la Interne.

„Este ceea ce impun legea și Constituția, nici nu e de discutat acest lucru, nici nu se discută. Ceea ce e important, de asemenea, este să ne facem eficient treaba și să comunicăm foarte bine, pentru că am observat la alegerile precedente, în anumite comunități au fost așteptări legate de anumite proceduri care nu erau neapărat în sarcina Ministerului de Interne, anumite dificultăți care au apărut și care nu țineau neapărat de atribuțiile Ministerului de Interne. Sunt mai multe instituții implicate în acest proces electoral, fiecare are zona lui de competență”, a mai zis Cătălin Predoiu.

Ministerul de Interne este o instituție cheie

„Da, prin Prefecturi și sigur, prin asigurarea ordinii publice în țară și va fi foarte complicat, mai ales pe 1 Decembrie, pentru că va fi o presiune enormă, că avem manifestări legate de ziua națională, cu forțe mobilizate pentru păstrarea ordinii publice și simultan avem procesul electoral, unde iar trebuie să avem forțe mobilizate pentru păstrarea ordinii publice. E o provocare, dar ne vom achita de ea. Ne-am pregătit”, a mai zis Predoiu la DC News.

Predoiu subliniază neutralitatea absolută a Ministerului de Interne

„Și profesionalism am cerut și voi cere în continuare în minister și... unde nu există astfel de profesionalism sau unde... vedem că nu există echidistanță, vom interveni. Schimbăm oameni, luăm măsuri. Vom respecta legea și Constituția”, a mai zis ministru.

