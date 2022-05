Un celebru antrenor, care s-a îngrășat intenționat 10 kilograme, a intrat în sevraj din cauza dependenței de ZAHĂR. Iată ce schimbări a experimentat

Valentin Vasile, expert în nutriție sportivă și nutriție pentru pierderea în greutate, dar și autorul unor cărți de profil, nu se declară, în cărțile sale, adeptul teoriei conform căreia unele persoane slabe au o genă mai bună decât persoanele cu câteva kilograme în plus. Despre el însuși spunea, la un moment dat, că nu gena este cea care-l ajută să fie în formă, ci echilibrul.

A dovedit asta după ce la finalul anului 2021 s-a îngrășat 10 kilograme. Și dacă v-ați fi așteptat să nu fie mari diferențe, iată că au fost, și nu doar de aspect fizic. Kilogramele în plus și-au pus amprenta pe toate aspectele vieții.

Iată ce scrie:

”Am luat decizia ca în Octombrie să ma îngraș intenționat ca experiment cu 10 kg pentru a simți ce simte fiecare persoană care se confruntă cu povara kilogramelor în plus, iar în perioada ianuarie - martie să le dau jos.

Concluzie:

Fiecare kg de grăsime în plus te îmbătrânește cu 1 an

Fiecare kg de grăsime în plus creează 2 km de capilare noi pentru a hrăni grăsimea în plus

Fiecare kg de grăsime în plus pune o presiune de 4 kg/forță pe articulații

Fiecare kg de grăsime în plus cere de mâncare

Fiecare kg de grăsime în plus încetinește metabolismul

Fiecare kg de grăsime în plus creează hormoni (estrogeni) care dezechilibrează hormonal organismul (raport: estrogen-testosteron)

Cu 10 kg în plus am simțit că am îmbătrânit 10 ani

Cu 10 kg în plus simțeam că urc scările și când le coboram

Cu 10 kg în plus s-a redus semnificativ calitatea somnului, insomnii, apnee, dureri musculare, migrene

Cu 10 kg în plus am inflamat flora intestinală

Cu 10 kg în plus am încărcat ficatul cu grăsime, iar inima era forțată să muncească pentru a hrăni și iriga grăsimea, prin cei 20 km de capilare noi construite pentru a hrăni țesutul viu de grăsime

Mă dureau articulațiile și coloana din cauza inflamației

Colesterolul rău crescut, iar cel bun s-a redus

Oglinda îmi arăta altă persoană, pur și simplu nu mă mai recunoșteam

Stima de sine a scăzut

Motivația de a mă antrena a dispărut, iar poftele preluau controlul comportamentului alimentar

Dependența de zahar îmi dădea stări de sevraj, dacă nu mâncam carbohidrați simpli.

După 3 luni, am ajuns la structura corporala atletică pe care o aveam înainte de experiment. Prin alimentație corectă și antrenament am anulat toate efectele secundare pe care kilogramele în plus le-au cauzat și acum pot să spun cu mâna pe inimă că poți să ai 45 de ani în buletin și să te simți ca la 20 de ani, să ai forța, energia, vitalitatea, ușurința de a te mișca de la 20 de ani sau să fii chiar într-o formă mai bună decât la 20 de ani, dacă pe atunci nu erai atent cu alimentația si mișcarea.” a scris Valentin Vasile, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News