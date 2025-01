Un bloc cu 3 etaje s-a făcut una cu pământul. Doi oameni salvați, alții sunt căutați sub dărâmături /VIDEO

Citește și: Maia Sandu, vizită crucială la Kiev: Ce planuri comune au Moldova și Ucraina în fața crizei regionale

Incidentul șocant a lăsat mai multe persoane prinse sub dărâmături, potrivit autorităților locale și presei turce.

Televiziunea NTV a relatat că, inițial, existau informații conform cărora clădirea ar fi fost goală. Totuși, a fost raportat faptul că două persoane au fost salvate de echipele de intervenție, iar altele ar putea fi încă prinse sub ruine.

Guvernatorul provinciei Konya, Ibrahim Akin, a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, cinci persoane se aflau în clădire în momentul prăbușirii.

„Două persoane au fost salvate. Eforturile de a-i recupera pe ceilalți, care sunt blocați sub dărâmături, sunt în desfășurare. Cauza prăbușirii este în curs de investigare”, a precizat guvernatorul.

Echipele de pompieri și salvatori lucrează neîntrerupt pentru a găsi posibili supraviețuitori printre dărâmături. Momentul prăbușirii a fost surprins în imagini dramatice, care au fost difuzate pe rețelele de socializare și televiziuni.

What a horror! A residential building collapsed like a house of cards in the Turkish province of Konya, local media reports



There may be people under the rubble. The relevant services are already working on the scene. pic.twitter.com/S2PzgowW2W