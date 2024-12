Un bărbat s-a trezit cu ditamai ursul în sufragerie

Un bărbat dintr-o zonă rurală din Japonia a avut surpriza de a descoperi un urs ghemuit în sufrageria sa, au relatat marţi mass-media locale, în contextul în care guvernul se pregăteşte să relaxeze legislaţia privind vânătoarea acestor animale, informează AFP și Agerpres.



Intrusul îşi făcuse luni culcuş sub un kotatsu, o măsuţă joasă înconjurată de o pătură şi dotată cu un sistem de încălzire, foarte populară în locuinţele japoneze.



"M-am întors de la muncă şi am găsit un urs cu capul vârât sub kotatsu", a povestit bărbatul în vârstă de circa 60 de ani, conform relatărilor din mass-media. Acesta trăieşte în prefectura Fukushima, din nord-estul arhipelagului. Ursul avea în jur de circa 90 de centimetri lungime.



Surprins, bărbatul, care locuieşte singur, s-a refugiat la un vecin şi a sunat la poliţie. Când s-a întors mai bine de o oră mai târziu, ursul era încă acolo, iar proviziile sale erau împrăştiate.



Poliţia a cerut locuitorilor din zonă să evacueze locuinţele sau să-şi încuie uşile, potrivit agenţiei de presă Kyodo. Nu au fost raportate victime.



Ursul era încă în interiorul casei marţi, la mijlocul zilei, a indicat postul public de televiziune NHK.



Acest incident este ultimul dintr-o serie de întâlniri dintre oameni şi urşi din ultimii ani, care au determinat guvernul japonez să ia în considerare relaxarea restricţiilor privind vânătoarea acestor animale.



Proiectul, care ar urma să intre în vigoare anul viitor, va permite autorităţilor locale să autorizeze vânătorii să efectueze "sacrificări de urgenţă", chiar şi în zonele cele mai populate.



Ţara a înregistrat un număr record de şase decese umane în urma atacurilor urşilor şi de peste 9.000 de urşi vânaţi într-o perioadă de 12 luni până în luna martie a acestui an.

