Un băiat a murit intoxicat cu insecticid de purici, iar sora sa este monitorizată la ATI a Spitalului de Urgențe Craiova

O familie din comuna Gighera (Dolj) s-a intoxicat cu insecticid de purici, iar un băiat, în vârstă de 11 ani, a decedat în ambulanță, în timp ce sora acestuia, o copilă de 9 ani, se află internată la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Urgențe Craiova.

”În cursul zilei de azi, în jurul orelor 1:00, a fost adusă in UPU, de către un echipaj al ambulanței, o fetiță de 9 ani, conștientă, stabilă respirator și hemodinamic, acuzând dificultăți în respirație, vărsături.

Mama afirmă că, in cursul după-amiezii zilei precedente, a pulverizat în casă o substanță pentru combaterea puricilor, pe care însă nu o poate preciza. Copilul a primit îngrijiri medicale de urgență in UPU, apoi a fost internată in Clinica de Pediatrie a spitalului nostru, iar la scurt timp a fost transferată în Clinica ATI.

Actual este conștientă, stabilă, este monitorizată, primește îngrijiri medicale și tratament complex în Clinica ATI” , a informat purtătorul de cuvânt al SCJU Craiova, dr.Cristina Geormăneanu, citată de Agerpres.

Băiatul, decedat în ambulanță

”În noaptea de 02 spre 03 iulie a.c., ora 01.55, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că, un minor de 11 ani, din comuna Gighera, ar fi decedat într-o ambulanță, în timp ce se afla în comuna Teasc.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției nr.4 Poliție Rurală Coșoveni, care au stabilit că minorul era transportat cu un echipaj de ambulanță către o unitate medicală din municipiul Craiova, iar la intrarea în comuna Teasc, pe D.N. 55, acesta a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarat decesul”, a informat IPJ Dolj.



Totodată, din verificările efectuate de către polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Segarcea, s-a stabilit că noaptea trecută, mama și sora minorului, de 31, respectiv 9 ani, au fost transportate către unități medicale, existând suspiciunea unei intoxicații.



Ulterior și tatăl fetiței a ajuns la spital, conștient, stabil respirator și hemodinamic, acuzând amețeli si stare de rău. A fost investigat și a primit îngrijiri medicale și tratament în urgență, apoi a fost internat in Clinica ATI.

