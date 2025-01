Un avion Airbus a luat foc pe un aeroport din Coreea de Sud: Pasagerii, evacuați de urgență /VIDEO

Citește și: Alertă de la Jandarmeria franceză: Pregătiri pentru eventualitatea unui conflict armat

Toți cei 169 de pasageri și cei șapte membri ai echipajului au fost evacuați, o singură persoană suferind răniri minore și fiind transportată la spital, potrivit pompierilor din Busan.

Incendiul a pornit în interiorul aeronavei, conform serviciului de pompieri. Agenția de presă sud-coreeană Yonhap a raportat că flăcările au izbucnit în partea din spate a avionului.

Acest incident survine la o lună după cel mai grav dezastru aerian înregistrat pe teritoriul Coreei de Sud. Pe aeroportul din Muan, un avion al companiei Jeju Air, venind din Bangkok, s-a prăbușit pe pistă în timp ce efectua o aterizare de urgență pe burtă, ucigând toate cele 179 de persoane aflate la bord, cu excepția a doi membri ai echipajului.

Compania Air Busan este o subsidiară a Asiana Airlines, care a fost achiziționată în decembrie de Korean Air. Avionul implicat în incident este un model Airbus A321, conform datelor furnizate de platforma de monitorizare a zborurilor FlightRadar24.

Constructorul Airbus a anunțat că este la curent cu raportările referitoare la incident și colaborează cu Air Busan pentru investigarea situației.

