Alertă de la Jandarmeria franceză: Pregătiri pentru eventualitatea unui conflict armat

Generalul Bonneau a subliniat că „de la invazia rusă în Ucraina, posibilitatea unui conflict armat și a unei agresiuni asupra sanctuarului național trebuie luate serios în considerare”, potrivit agenției AFP.

Scrisoarea, datată 19 ianuarie și dezvăluită de publicațiile Le Monde și Intelligence Online, descrie scenarii care ar putea solicita un „angajament major” din partea forțelor de jandarmerie. Generalul Bonneau a atras atenția asupra implicațiilor evoluțiilor politice internaționale, menționând că „evoluțiile politice din SUA, cu posibilele lor consecințe asupra NATO, vor impulsiona Europa să se angajeze mai mult în propria sa apărare”.

Generalul Bonneau a accentuat necesitatea consolidării colaborării dintre Jandarmerie și armată, evidențiind miza structurării Apărării Operaționale a Teritoriului (DOT). „În orice punct de pe teritoriul național, în special în teritoriile de peste mări, diverși actori și concurenți caută să destabilizeze națiunea. În legătură cu aceasta, vreau să insist asupra legăturii noastre cu armata și asupra mizei de structurare a DOT”, a declarat oficialul francez. El a adăugat: „Ca forță militară, avem datoria să ne pregătim pentru a ne ocupa locul”.

Jandarmeria națională, aflată sub jurisdicția Ministerului de Interne, are un rol dual: execută misiuni polițienești în zonele rurale și preurbane, dar poate fi mobilizată pentru misiuni militare sub autoritatea Ministerului Forțelor Armate.

Contextul geopolitic tensionat din Europa amplifică presiunile asupra statelor membre ale Uniunii Europene pentru a spori investițiile în sectorul apărării. La 22 ianuarie, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a solicitat o creștere considerabilă a cheltuielilor de apărare. Cu toate acestea, divergențele dintre liderii europeni persistă. Cancelarul german Olaf Scholz a reiterat, la 9 ianuarie, opoziția față de cererea fostului președinte american Donald Trump, care a propus majorarea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB pentru statele membre NATO.

