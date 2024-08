Armata ucraineană continuă să își extindă operațiunile în regiunea rusă Kursk. Ieri, Kremlinul a confirmat că militarii ucraineni controlează 28 de localități din Rusia, în timp ce generalul Oleksandr Sîrski a spus că aproximativ 1.000 de kilometri pătrați din Rusia se află sub cotrolul armatei Kievului.

Astăzi, mai multe videoclipuri postate pe rețeaua X au arătat soldații ucraineni la intrarea în localitatea Lyubimovka, districtul Fatezhsky, Kursk. Denumirea cu alfabet chirilic a localității este Любимовка, iar soldații ucraineni au șters cu vopsea albă litera „о“ și au înlocuit-o cu „i“. Numele localității a fost astfel ucrainizat și transformat în Lyubimivka.

Așezarea se află la nord-vest de principala zonă de atac a ucrainenilor în regiunea Kursk. Reamintim că marțea trecută, miltiarii ucraineni au trecut granița în Rusia și au avansat câteva zeci de kilometri în interiorul teritoriului rus.

???????????? Liubymivka, Kursk region. Video after clearing the settlement from Russian soldiers, - "Black Swan" pic.twitter.com/sqPIx3kh4v