Generalul Oleksandr Sîrski, artizanul atacului din Kursk: Ucraina controlează aproximativ 1.000 de kilometri pătrați din teritoriul rusesc / video

Oleksandr Sîrski, comandantul Forțelor armate ucrainene, a vorbit, prin videoconferință, în fața Comandamentului Suprem al Ucrainei.

„În acest moment, forțele armate ucrainene controlează aproximativ 1.000 de kilometri pătrați din teritoriul rusesc“, a spus Oleksandr Sîrski la sediul Comandantului Suprem.

Forțele ucrainene au străpuns granița cu Rusia marțea trecută și au ocupat unele părți de vest ale regiunii Kursk din Rusia, un atac surpriză care a scos la iveală slăbiciunea apărării graniței rusești în zonă.

Atacul în regiunea rusă Kursk este o premieră pentru războiul din Ucraina, care se desfășoară de mai bine de doi ani. Ucraina a reușit în această perioadă să elibereze mai multe regiuni, precum Herson și Harkov, de forțele ruse, iar în urmă cu un an a eșuat o contraofensivă în sud, care își propunea să ducă trupele Kievului la Marea Azov, însă este pentru prima dată când trupele ucrainene trec în Federația Rusă și ocupă localități care nu s-au mai confruntat cu războiul de aproape 80 de ani.

In a meeting with General Syrsky, the head of Ukraine's Armed Forces confirms to Zelensky that Ukraine now controls about 1000 square kilometers of Russian territory. pic.twitter.com/r04SbBXXQ4