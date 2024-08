Rusia recunoaște că Ucraina controlează 28 de localități din Kursk. Cum reacționează Putin, când îi sunt prezentate cifrele / video

Alexei Smirnov, guvernator intermiar al regiunii ruse Kursk, i-a spus lui Vladimir Putin că trupele ucrainene controlează în prezent 28 de așezări din regiunea Kursk, potrivit Sky News.

Vorbind cu președintele rus în timpul unei videoconferințe cu guvernatorii regiunilor afectate, Smirnov a spus că invazia din Kursk a ajuns la o adâncime de până la 12 km de-a lungul unui front de 40 km.

„Azi, 28 de așezări sunt sub controlul inamicului, adâncimea de pătrundere în teritoriul regiunii Kursk este de 12 kilometri, iar lățimea frontului este de 40 de kilometri”, i-a spus guvernatorul interimar al regiunii Kursk lui Putin. Putin l-a întrerupt și a spus să nu mai vorbim de cifre.

„Ascultă, Alexei Borisovici (Smirnov), departamentul militar ne informează cu privire la adâncime și lungime (n.r. a noului front din Rusia). Tu spune-ne despre situația socio-economică și despre asistența acordată oamenilor“, a punctat Putin.

Smirnov a mai spus că numărul civililor uciși în atacul care a început săptămâna trecută este acum de 12, în timp ce 121 au fost răniți. Aproximativ 121.000 de persoane și-au părăsit casele din regiune, în timp ce aproximativ 59.000 au rămas, i-a mai spus Smirnov lui Putin.

