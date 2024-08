Operațiunea Kursk - imaginile zilei de pe frontul deschis de ucraineni în Rusia. Vladimir Putin, o nouă reacție după atacul surpriză / video + foto

Rusia a fost „deranjată sever” de avansurile ucrainene în interiorul țării, iar evacuarea rezidenților din regiunile de graniță „va arăta rău” în rândul publicului, a spus analistul Matthew Savill, director de științe militare la Royal United Services Institute. El a precizat că răspunsul Rusiei la invazie nu a fost „deosebit de impresionant”, în ciuda faptului că forțele ruse au reușit să oprească unele progrese, scrie Sky News.

„Rușii au fost extrem de deranjați și pierderea teritoriului și evacuarea civililor vor juca prost în Rusia ca dovadă că „nu se pot apăra””, a spus el.

În același timp, președintele rus Vladimir Putin a spus că armata rusă trebuie să „disloce” trupele ucrainene din regiunile de graniță, potrivit rapoartelor.

Vorbind la o întâlnire cu înalți oficiali din securitate și apărare, președintele rus a spus că invazia de la Kursk a fost o încercare a Kievului de a opri ofensiva Moscovei în Ucraina și de a obține o poziție mai bună de negociere. Putin a spus că Ucraina a eșuat în scopul său de a destabiliza Rusia prin atacul asupra regiunii Kursk.

El a descris anterior mișcarea Kievului drept o „provocare pe scară largă” care a implicat „lovirea nediscriminatorie a clădirilor civile, a caselor de locuit și a ambulanțelor”.

Un district din regiunea Belgorod din Rusia se află sub „atacul” forțelor ucrainene, a susținut un oficial. Vyacheslav Gladkov, guvernatorul regional, a declarat că orașul Shebekino, din districtul Shebekinsky, a fost bombardat, avariind trei clădiri de apartamente și gardul unei locuințe. Și un teren de sport din apropiere a fost avariat.

Satul Novaya Tavolzhanka a fost de asemenea atacat, a susținut domnul Gladkov, ceea ce a dus la spargerea ferestrelor, a acoperișurilor și a gardurilor. Nu au fost raportate victime.

Săptămâna trecută, guvernatorul a declarat că un bărbat a fost ucis și altul rănit de bombardamentele ucrainene în Shebekino.

Belgorod a suferit frecvent bombardamente și atacuri cu drone din Ucraina în timpul războiului. Nu este clar dacă acest ultim atac este legat de recenta invazie ucraineană în interiorul Rusiei.

De asemenea, aproximativ 11.000 de persoane au fost evacuate din districtul Krasnoyaruzhsky din regiunea Belgorod din Rusia, din cauza activității forțelor ucrainene, a declarat un oficial rus.

Șeful administrației districtuale, Andrey Miskov, a declarat pe platforma de socializare VK că locuitorii au plecat în autobuze spre niște locuine de cazare temporare.

Au mai rămas doar aproximativ 500 de locuitori.

Guvernatorul Belgorodului, Vyacheslav Gladkov, a declarat astăzi că întreaga regiune este în alertă de rachetă pe fondul amenințării trupelor ucrainene. El a mai spus că evacuările au început de la Krasnoyaruzhsky din cauza „activității inamice la graniță”.

Belgorod se află lângă Kursk, unde forțele ucrainene au pătruns marți și continuă avansul și în prezent.

