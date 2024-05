U-BT Cluj-Napoca, din nou campioană a României la baschet masculin. Al patrulea trofeul consecutiv

Echipa U-BT Cluj-Napoca a câștigat cel de-al șaselea titlu de campioană a României, al patrulea la rând, după ce a învins formația CSM CSU Oradea cu scorul de 97-89 (44-41), joi seara, în al cincilea meci al finalei Ligii Naționale de baschet masculin.

U-BT Cluj-Napoca a mai câștigat titlul în 2011, 2017, 2021, 2022 și 2023, iar în sezonul trecut, a câștigat cu scorul general de 4-2, după ce orădenii au ieșit victorioși în primele două meciuri.

Cele 10.000 de persoane prezente la meciul care s-a jucat cu ”trofeul pe masă”, U-BT conducea cu 3-1 la general, au făcut un adevărat spectacol în tribune.

Clujenii au câștigat primele două meciul de acasă, cu 95-64 și 74-69, apoi, în următoarele două partide, de la Oradea, CSM CSU Oradea a câștigat cu 94-92 și a pierdut cu 80-108, U-BT câștigând meciul cinci, cu 97-89.

De altfel, înfrângerea de la Oradea a fost singura a celor de la U-BT din această stagiune.

De la învingători s-au remarcat Bryce Jones, cu 22 de puncte, Jarell Alexander Eddie, cu 16 p, 3 recuperări, Adam Amani Andrea Mokoka, 15 p, 5 rec, Dennis Jerome Seeley Jr, 10 p, 5 pase decisive, Patrick Neal Richard, 10 p, 5 rec, 8 pd, Mareks Mejeris, 10 p, 4 rec.



De la orădeni s-au evidențiat Kristopher Jameil Richard, 25 p, 3 rec, 4 pd, Donatas Tarolis, 14 p, 6 rec, Cătălin Lucian Baciu, 10 p, 6 rec, scrie Agerpres.

Bryce Jones a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului (MVP), cu o eficiență de 18, dată de cele 22 de puncte, 2 recuperări și 2 pase decisive.

Medaliile au fost înmânate de Ghiță ”Gigantul” Mureșan, singurul român care a jucat în NBA, iar trofeul de campioană națională a fost primit din partea lui Carmen Tocală, președinta FR Baschet.

Silvășan: Niciodată nu e ușor să câștigi titlul

”Ca la orice trofeu câștigat, suntem fericiți. Cred că anul acesta am câștigat într-o manieră dominantă și vreau îi felicit pe jucători. Am creat o familie extrem de puternică. Am luptat tot sezonul unul pentru celălalt și am trecut peste tot felul de probleme. În permanență, jucătorii au făcut ca echipa să fie pe primul loc, indiferent de starea în care se aflau.

Ca antrenor îți dorești astfel de jucători și un astfel de staff. Mă refer la antrenori secunzi, kinetoterapeut, preparator fizic, maseur, oameni de la birouri și din conducere.

Toată lumea și-a făcut treaba cu vârf și îndesat și e un succes al tuturor. Niciodată nu e ușor să câștigi titlul. Orice titlu sau trofeu se câștigă greu. Faptul că noi am făcut să pară ușor spune multe despre valoarea, caracterul și calitatea echipei pe care am avut-o.

Să nu vă gândiți că nu au fost probleme sau că ne-a fost ușor. Am trecut peste orice dificultate și am făcut performanță. A fost un sezon în care am avut succes”, a declarat antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, pentru site-ul oficial al clubului clujean.

După victoria sărbătorită alături de fanii care greu s-au lăsat duși din BT Arena, campionii au făcut celebra baie în Someș.

