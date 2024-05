Corvinul Hunedoara va juca în Europa League. UEFA a acordat licența

Conform comunicatului oficial, UEFA a aprobat solicitarea clubului de acordare a licenței, permițându-le astfel participarea în UEFA Europa League pentru sezonul 2024-2025.

„Joi, 23 mai, UEFA a comunicat Federației Române de Fotbal decizia cu privire la solicitarea clubului Corvinul 1921 Hunedoara de acordare a licenței de participare în competițiile europene. În urma analizării documentelor trimise de către club prin intermediul FRF, Corvinul Hunedoara a primit acordul de participare în UEFA Europa League, sezonul 2024-2025”, se arată pe site-ul FRF.

Reacția echipei: „Europa League, here we come!”

La scurt timp după anunțul venit din partea UEFA, câștigătoarea Cupei României a reacționat printr-un mesaj scurt publicat pe rețelele sociale. „UEFA Europa League, here we come! Un oraș, o comunitate, o echipă”, a fost mesajul apărut pe pagina oficială de Facebook a celor de la Corvinul Hunedoara, după ce „corbii” au primit licența din partea UEFA.

Corvinul Hunedoara a obținut dreptul de a participa în Liga Europa prin câștigarea ediției 2023-2024 a Cupei României Betano, după ce a învins-o în finala de la Sibiu pe Oțelul Galați, la lovituri de departajare.

Echipa din Hunedoara a avut un parcurs impresionant în competiție, cu șapte victorii din tot atâtea meciuri până în finală. Corvinul a început ediția trecută a Cupei României cu două tururi eliminatorii, învingând Jiul Petroșani (Liga 3) cu 4-1 în deplasare și trecând cu 4-2 de Csikszereda Miercurea Ciuc pe teren propriu.

În grupele Cupei României, formația antrenată de Florin Maxim a început cu o victorie de 2-0 pe teren propriu cu Chindia Târgoviște, urmată de o mare lovitură, 1-0 la Hunedoara cu Sepsi, deținătoarea trofeului. În acel moment, Corvinul era sigură de calificarea în faza următoare, indiferent de rezultatul din ultima etapă, iar succesul cu 6-0 pe terenul celor de la Progresul Pecica (Liga 3) le-a permis hunedorenilor să câștige grupa.

În sferturi, Corvinul a umilit CFR Cluj pe teren propriu cu 4-0 și a învins FC Voluntari cu 3-1. În finală, golurile au fost marcate de Coman (39) și Manolache (75) pentru Corvinul, respectiv, Rusevic (27, 58, ultimul fiind din penalty) pentru Oțelul Galați.

La loviturile de departajare, pentru Corvinul au transformat Manolache, Bradu și Herghelegiu, în timp ce pentru echipa antrenată de Dorinel Munteanu au marcat Cisotti și Miguel Silva.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News