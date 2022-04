Tyson Fury a anunţat că se retrage din box, după ce şi-a apărat centura: I-am promis soţiei

”Aceasta ar putea fi ultima cortină pentru Gypsy King. Am petrecut mult timp pe drumuri. Am fost plecat pentru o perioadă lungă de timp. Am îndeplinit tot ce mi-am dorit vreodată să îndeplinesc. Mă voi retrage ca fiind doar al doilea greu din istorie, după Rocky Marciano, care se retrage neînvins. Am fost imbatabil la acest meci”, a declarat Fury, după partidă.

”I-am promis soţiei mele că asta va fi tot după meciul cu Wilder. Dar mi s-a oferit un meci pe Wembley şi le eram dator fanilor. Ce mod de a mă retrage”, a adăugat Tyson, conform Digisport.

Mike Tyson a comis-o din nou: L-a luat la bătaie în avion. Cu cine s-a mai luat la harță legenda boxului

Fostul campion de box la categoria grea, Mike Tyson, pare să se fi alăturat rândurilor pasagerilor de nestăpânit ai companiilor aeriene.

„Din păcate, domnul Tyson a avut un incident pe un zbor cu un pasager agresiv care a început să-l hărțuiască și i-a aruncat o sticlă cu apă în timp ce era pe scaunul său”, a declarat Joann Mignano, reprezentant al Tyson, într-un comunicat.

Videoclipul obținut de TMZ Sports a fost filmat cu un avion JetBlue în San Francisco, potrivit TMZ. Acesta arată un bărbat lovind în mod repetat ceea ce pare a fi un alt pasager, pe scaunul din spatele lui.

Videoclipul publicat de TMZ nu arată în totalitate incidentul. Sticlă de apă nu este vizibilă în filmările postate de publicația mondenă.

Videoclipul loviturilor durează aproximativ 10 secunde și prezintă sunetul unei persoane care pare să încerce să dezamorseze situația, spunând „hei Mike, Mike”.

Poliția refuză să-i identifice public pe cei doi

Miercuri seara în jurul orei 22.00. PT, ofițerii de poliție „au fost trimiși la o altercație fizică, la bordul unui avion situat la terminalul intern al Aeroportului Internațional San Francisco”, potrivit Departamentului de Poliție din San Francisco (SFPD).

Două persoane despre care se presupune că ar fi implicate în incident au fost reținute, a spus poliția. O persoană a fost tratată pentru răni care nu pun viața în pericol, potrivit unui comunicat al SFPD.

„Această persoană a oferit detalii minime despre incident și a refuzat să coopereze în continuare cu ancheta poliției”, s-a mai arătat în comunicat. Ambii au fost eliberați „în așteptarea unei investigații suplimentare”. SFPD a refuzat să-i identifice în fața presei pe cei doi.

Departamentul de poliție a spus că are în vedere un videoclip care ar fi putut surprinde altercația și a împărtășit proba cu Biroul Șerifului din județul San Mateo.

Detectivul șerifului din San Mateo, Javier Acosta, a declarat pentru CNN că biroul se va ocupa de investigație în continuare, dar a refuzat, la rândul lui, să-i numească pe cei doi, invocând faptul că se află o anchetă în curs.

JetBlue Airways nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale CNN.

Tyson a fost miercuri la San Francisco la evenimentul 420 Hippie Hill din Golden Gate Park pentru a-și promova marca de canabis, potrivit site-ului web al evenimentului și a unui videoclip postat online.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News