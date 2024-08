Cât costă un tricou cu Nadia Comăneci. Un celebru brand a lansat colecția „Zeița de la Montreal”

Nadia Comăneci și-a surprins fanii din întreaga lume cu lansarea celei mai noi colecții de haine, "Zeița de la Montreal", în colaborare cu renumitul brand Zara. Colecția destinată femeilor include două articole disponibile pe site: un tricou gri și o bluză albă, ambele purtând semnătura celebrei sportive.

Imaginea de pe tricou o înfățișează pe Nadia Comăneci în timpul evoluției sale la bârnă, executând „cumpăna” la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Tricoul este disponibil pe site-ul Zara pentru 109,90 lei și vine în mărimile S, M, L și XL.

Colecția include și o bluză albă cu mânecă lungă care o prezintă pe celebra sportivă în timpul unei evoluții la sol. Aceasta poate fi achiziționată la prețul de 159,90 lei și este disponibilă în mărimile S, M, L și XL. „Bluză sport confecționată din fir de bumbac 100%. Guler rotund. Mânecă lungă. Imprimeu cu Nadia Comăneci în față și pe spate”, se arată în descrierea articolului pe site-ul brandului.

Nu s-a așteptat niciodată să ia 10

Într-un interviu recent, Nadia Comăneci a dezvăluit cum prima notă de 10 obținută la Jocurile Olimpice din Montreal i-a schimbat viața, propulsând-o în lumina reflectoarelor internaționale. Ea a devenit prima gimnastă din istoria olimpică care a obținut nota perfectă pentru un exercițiu la paralele.

„Acea notă m-a adus în atenția lumii întregi, pentru că nimeni nu știa de mine înainte de acel moment. Probabil că dacă ați citit pe Wikipedia, pentru că voi, cei care azi îmi luați interviul, nu ați trăit clipa aceea pe viu, ați văzut că aparatul nu a fost capabil să scrie 10. Cea mai mare notă pe care o recunoștea era 9,95, așa că mi-au pus nota 1,00. Acela a fost detaliul care a stârnit interesul oamenilor – cine eram, de unde veneam, unde era România? Și totul a luat amploare de la o zi la alta”, a explicat Nadia Comăneci.

Reacția Nadiei Comăneci după ce România s-a clasat pe locul 7 la gimnastică feminină la JO 2024

Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat recent că locul 7 obținut de România în finala feminină pe echipe la Jocurile Olimpice de la Paris reprezintă un progres pozitiv pentru gimnastica românească, informează Agerpres. „Au fost aşa sigure şi creative (n.r. - sportivele române). Sigure pe ele, eu mă bucur enorm, pentru că e un lucru pozitiv pentru gimnastica românească, pentru generaţia de astăzi şi pentru cele care urmează. În sfârşit, acum sper că nu mai are nimeni nimic de spus şi chiar dacă are ceva de spus, nu mai contează. Am venit în finală pe echipe după 12 ani şi acum spunem că am ieşit pe locul 7. Adică ce facem, sărim după 12 ani de neparticipare direct pe locul doi? Au avut dificultate, frumuseţe, s-a văzut la execuţie. Au avut o dificultate mare la bârnă”, a spus aceasta.





