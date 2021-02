Turda: Castrul Legiunii a V-a Macedonica va fi modernizat și introdus în circuitul turistic

Primarul orașului Turda, Matei Cristian, a anunțat începerea lucrărilor de modernizare și punere în valoare a Castrului Roman. „A fost realizată platforma și împrejmuirea pentru organizarea de șantier. De asemenea, se evacuează pământ din depozitele existente”, a transmis primarul, potrivit Mediafax.

Zona va fi amenajată în baza proiectului european care vizează introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii a V-a Macedonica, Potaissa-Turda, un proiect în valoare de peste 21 de milioane de lei.

În cadrul proiectului vor fi amenajate şi marcate la suprafaţă principalele drumuri din interiorul castrului (Via Pretoria, Via Principalis, Via Decumana) şi va fi recreat circuitul perimetral (Via Sagularis), care va permite atât vizitarea castrului, cât şi întreţinerea obiectivului.

De asemenea, pe circuitul de vizitare se vor crea locuri de odihnă prevăzute cu bănci, pubele, cişmele cu apă potabilă și se vor amplasa panouri informative.

„Castrul Roman va deveni în scurt timp un obiectiv turistic de importanță majoră în orașul nostru, alături de Salina Turda”, a mai transmis edilul orașului.