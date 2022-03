Turcia vs. România și construcția podurilor. Ponta: Noi n-avem asemenea construcții din trei motive

'Podul Canakkale 1915', lung de 4,6 km şi cu o distanţă de 2 km între cei doi piloni, este primul care se întinde peste această strâmtoare de circa 60 de km care leagă Marea Egee de Marea Marmara.



Lucrarea, care a costat în total 2,5 miliarde de euro, se adaugă altor trei poduri din Istanbul care leagă cele două continente şi va permite conectarea Traciei de Est de Anatolia ocolind Istanbulul.

Premierul Victor Ponta a comentat acest subiect, făcând o comparație cu România.

„Turcia a inceput proiectul Podului peste Dardanele in Martie 2017 - ieri a fost dat in folosinta: 3,5 km cu 6 benzi de circulatie! Noi am inceput demersurile pentru Podul peste Dunare de la Braila in 2015 (este meritul Ministrilor Eugen Teodorovici si Marius Nica, al celor doi Presedinti de Consilii Judetene din Tulcea si Braila si al Corinei Cretu, Comisarul European care a aprobat finantarea).

Podul “nostru” este mai putin de 2 km lungime si are doar 4 benzi de circulatie- sa speram ca va fi gata in 2023. Nu constructorii sunt de vina - sau lipsa banilor la noi; birocratia, lipsa de stabilitate politica si dezinteresul celor care au fost la putere neintrerupt din 2015 pana azi! Bine ca sa face totusi! Dar e greu sa nu te uiti si la altii si sa nu fii putin invidios!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Inaugurarea podului a fost făcută în ziua în care Turcia a sărbătorit victoria navală a forţelor otomane la 18 martie 1915 asupra aliaţilor în Bătălia de la Dardanele (cunoscută şi ca Bătălia de la Gallipoli)





Luptele, care au durat până în ianuarie 1916, au dus la victoria Imperiului Otoman asupra trupelor britanice şi franceze.



Acest pod este „un mod de a păstra vie amintirea martirilor de la Canakkale", a declarat vineri preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan în discursul de inaugurare.



În afară de acest pod, preşedintele turc a supervizat de la venirea sa la putere - mai întâi ca premier între 2003 şi 2014 şi apoi ca preşedinte - construcţia la Istanbul a unui tunel pe sub Bosfor, a unui al treilea pod de legătură şi a unui aeroport gigant.



Erdogan a lansat de asemenea în iunie şantierul proiectului 'Canalul Istanbul', un canal gigantic de 45 de km paralel cu Strâmtoarea Bosfor, criticat de opoziţie şi de apărătorii mediului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News