Tulpina Omicron. Dr. Herman Berkovits, optimist. Ce a observat la noua variantă

"Nu sunt multe cazuri încă, dar se vor împrăştia (n.r cu noua tulpină Omicron). Se pare că e o formă mai gravă, pentru că are acele mutaţii. Sunt 50 de mutaţii, dintre care 30 pe proteina Spike. Dar să nu uităm că este un virus de care am aflat de o săptămână abia, aşa că se fac cercetări. Ceea ce este optimist din punctul meu de vedere este că cei vaccinaţi nu fac forme grave. Vedeţi ce se întâmplă şi în Israel, cu cazurile găsite, dar şi cu cei sub izolare. Toţi se simt bine, şi toţi sunt vaccinaţi. Vaccinaţii se pot infecta, dar nu fac forme grave. Asta arată cât de importantă e vaccinarea", a precizat dr. Herman Berkovits la DC NEWS TV.

Două cazuri confirmate în România. Ce spune medicul Adrian Marinescu

„Dacă ne uitam la evoluția din ultimul timp, era clar că o să avem şi în România varianta nouă, chiar dacă vorbim de o situaţie controlată. Din fericire, sunt persoane care au fost carantinate. Sigur că aşa cum se întâmplă în Europa şi cum se înroșește harta de la un moment la altul, lucrurile merg cu o repeziciune care depășește varianta Delta. Este clar că putem ajunge în punctul în care, din cazuri izolate, să avem transmitere comunitară care să fie accelerată. Hai să vedem şi partea plină a paharului şi să vedem că, în acest moment, sunt forme uşoare. Nu a fost nicio persoană care să moară”, a spus medicul Adrian Marinescu, sâmbătă seară, în cadrul emisiunii „Descoperiți” de la Antena 3.

Amintim că Institutul Național de Sănătate Publică a primit rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul „Cantacuzino”, care confirmă prezența noii tulpini Omicron la doi dintre pasagerii cursei din Africa de Sud care a aterizat la București în data de 30 noiembrie 2021.

Potrivit Ministerului Sănătății, este vorba despre o femeie în vârstă de 48 de ani din județul Brașov și un bărbat în vârstă de 59 de ani din județul Vaslui. Ambele persoane, izolate la domiciliu, sunt asimptomatice.

VEZI ŞI Gabriel Diaconu: Omicron, de 10 ori mai contagios decât Delta. Șansele să intri în contact cu el la un ceai cu prietenii sunt spre 100%