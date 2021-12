Tudorel Toader, răspuns după ce l-a lăudat Danileț: PS: Acest mesaj va fi șters peste o oră!

Tudorel Toader a transmis un mesaj în care vine cu precizări legate de cele afirmate de către Cristi Danileţ, judecătorul exclus din magistratură. Ministrul a spus că nu este adevărat că venea în concedii la Vatra Dornei să-l caute pe Danileț să se întâlnească cu el.

Iată ce a scris Danileţ pe Facebook:

"Am avut trei modele în viaţă:- tatăl meu, Ioan Danileţ, cizmar de meserie, pe care l-am iubit enorm, pentru ordinea şi disciplina insuflată încă de mic în cadrul unei educaţii "spartane" pe care am primit-o şi pentru care îi sunt recunoscător. Nu a fost membru de partid. Era un critic public al conducerii cooperativei meşteşugăreşti. Ascultam Radio Europa Liberă la radio, împreună. Acum 8 ani am avut onoarea să facă Marea Trecere în braţele mele;

- maestrul meu de arte marţiale, sensei Florentin Gheorghe Loghin, acum 7 Dan în Karate, căruia îi port o stimă profundă: încă din perioada adolescenţei mi-a îndreptat paşii către spiritualitate şi filosofie, un drum pe care mai am de mers şi pe care, din fericire, el îmi este alături;

- profesorul meu din facultate, Tudorel Toader, care mi-a insuflat pasiunea pentru dreptul penal: cursurile şi seminariile cu el sunt memorabile, iar carte sa am recomandat-o tuturor studenţilor şi practicienilor din jurul meu. Drumurile noastre s-au intersectat apoi de mai multe ori (şi când a fost decan, şi când a fost judecător CCR, şi când a devenit Rector), până la un moment dat (când a devenit ministru)."

Ulterior, Cristi Danileţ a revenit asupra relaţiei cu Tudorel Toader, spunând că "el ce se plânge acum, că m-am schimbat între timp? Toți oamenii se schimbă, evoluează. Și el s-a schimbat, da. El a fost în comisia mea de doctorat. Omul ăsta venea în concedii la Vatra Dornei și mă căuta să ne întâlnim. Era judecător la Curtea Constituțională și vorbeam cu el la telefon."

Replica lui Tudorel Toader

"O simplă precizare!

Nu l-am căutat pe Danileţ, la Vatra Dornei.

L-am întâlnit o singura dată, la baza pârtiei de schi, eram în concediu, am avut o scurtă discuție!

PS: Acest mesaj va fi șters peste o ora!", a scris Tudorel Toader pe Facebook, în stilul mesajelor pe care le transmitea pe reţeaua de socializare în perioada în care era ministru al Justiţiei.

