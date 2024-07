Tricolorii, umiliți de Cody Gakpo. Starul echipei Olandei nu a simțit nicio secundă că România poate înscrie

Golgheterul olandez, care a deschis scorul și a contribuit decisiv la cel de-al doilea gol, a subliniat lipsa de pericol pe care a resimțit-o din partea tricolorilor, susținând că nu a simțit nici măcar o secundă că România ar fi putut marca. O astfel de afirmație a stârnit controverse și a evidențiat diferența de atitudine și încredere dintre cele două echipe.

Într-o demonstrație de forță și aroganță, Cody Gakpo a lăsat să se înțeleagă că naționala României nu a reprezentat o amenințare reală pentru echipa Olandei în partida din optimile de finală ale EURO 2024, încheiată cu scorul de 3-0 pentru Olanda. Starul olandez a deschis scorul și a contribuit decisiv la cel de-al doilea gol, pasându-i lui Malen.

După meci, Gakpo nu s-a sfiit să își arate superioritatea în interviurile acordate presei: „Nu am simțit nicio secundă că România poate înscrie, poate de acasă ați simțit asta, dar din teren nu”, a declarat acesta.

