Traian Băsescu se află în pericol de evacuare. Luni s-a împlinit termenul în care avea obligaţia de a elibera şi preda vila de protocol

Comunicatul integral al R.A.-A.P.P.S.

„Precizări privind demersurile întreprinse în vederea eliberării reședintei oficiale, de către Dl. Traian Băsescu

Prin notificarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (R.A.-A.P.P.S.) din data de 28.03.2022, Dlui. Traian Băsescu, beneficiarul contractului nr. 1.905/19.02.2015 având ca obiect folosința gratuită a imobilului- reședință oficială situat în București, Str. Gogol nr. 2, sector 1, i s-a comunicat faptul că în termenul prevăzut de lege de 60 de zile de la încetarea contractului, atât Dumnealui, cât și membrii familiei au obligația de a elibera și de a preda reședința oficială.

În data de 23.05.2022 s-a împlinit termenul legal de 60 de zile în care Dl. Traian Băsescu avea obligația de a elibera și preda imobilul situat în București, Str. Gogol nr. 2, sector 1.

Întrucât imobilul menționat nu a fost eliberat și predat către R.A.-A.P.P.S., fostul Președinte al României a fost notificat, în acest sens, prin executor judecătoresc.

Precizăm faptul că, în condițiile în care nu se va da curs notificării în sensul eliberării reședinței oficiale, vom demara procedurile de evacuare.”

Traian Băsescu a declarat ieri că refuză să se mute până când nu o să-i fie mobilat complet apartamentul în care va urma să locuiască.

”După ce am dobândit apartamentul plătind prima rată și semnând contractul de vânzare-cumpărare, am demarat celelalte proceduri: să am un contract la electricitate, gaze, apă, să comand o bucătărie. Eu nu mi-aș mai dorit să locuiesc vreodată aici, dar nici să plec în 60 de zile. Voi pleca când apartamentul va fi gata. E un apartament cu pereții goi. Vestea proastă a venit de la cei care îmi furnizează bucătăria și mi-au spus că va fi gata abia în august.”

”Statul poate face ce vrea, el poate să îmi zică să locuiesc în stradă. Ura și prostia, lașitatea și mizeria, nu au avut curajul să se lupte cu mine când eram în putere, sunt niște pigmei. Mă deranjează lichelele care au lins inclusiv la mine. Nu și-au permis să mă atace când aveam puterea, ci acum sunt niște neica-nimeni. Nu am nevoie de mila nimănui, am resurse să mă așez în apartament. Dacă vor să mă mut repede, am vreo 50 de cutii cu cărți să mă ajute să le duc în apartament.”

Când un stat îi face așa ceva unui fost președinte, să îi fie de bine! Nu am cerut nimic statului și nici nu intenționez să îi cer, dar nici el să nu îmi ceară mie.”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

