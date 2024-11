Traian Băsescu, declarații după moartea lui Silviu Prigoană: Este un om pe care îl voi respecta cât voi trăi

Silviu Prigoană a murit după ce s-ar fi înecat cu mâncare într-un restaurant din Bran. Acesta a fost un om de afaceri și politician român, acționar principal al Rosal Grup și fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV, deputat de București din partea PDL în legislatura 2008-2012.

În momentul decesului, Silviu Prigoană se afla la masă împreună cu alte trei persoane, iar după ce a terminat de mâncat, s-a prăbușit într-o parte. Salvarea a sosit la fața locului și a început manevrele de resuscitare, însă în final a fost declarat decedat. A murit în jurul orei 15.30, după aproximativ 50 de minute de încercări de resuscitare.

"În această după-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați cu privire la faptul că, în timp ce o persoană, de 60 de ani, lua masa împreună cu alte persoane, la un restaurant din Stațiunea Bran, a resimțit o stare de rău, fapt pentru care a fost solicitat sprijin de specialitate.

Echipajul medical sosit la fața locului a întreprins procedurile de resuscitare, însă, în pofida tuturor manevrelor, a fost declarat decesul bărbatului.

În cauză, la acest moment, se desfășoară activitățile specifice de cercetare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul unitătii de parchet competente" se arată în comunicatul celor de la IPJ Brașov.

"L-am cunoscut și am lucrat foarte bine cu Silviu Prigoană"

Traian Băsescu, fost președinte al României, a avut o intervenție la Realitatea TV unde a vorbit despre Silviu Prigoană.

"L-am cunoscut și am lucrat foarte bine cu Silviu Prigoană. Dumnezeu să-l ierte! La acea vreme, el era patronul companiei de salubrizare Rosal Grup, iar eu eram primar general. Am colaborat foarte bine cu el. Era un om de afaceri extrem de corect în relația cu instituțiile cu care avea contracte, printre care și Primăria Bucureștiului. Nu veți reuși cu mine să-l portretizați pe Prigoană, pentru că este foarte greu de descris. Eu discutam cu Prigoană la 2 noaptea, la 3 noaptea, la 4 dimineața, la 5 dimineața, în zilele în care viscolea în București. Când eram eu primar general, încă mai viscolea în București. El, având o firmă de salubrizare, semna și contracte pentru deszăpezire. Ne adunam dimineața, când începea ninsoarea. Am discutat mult cu Prigoană. Mereu l-am apreciat pentru onestitatea sa și corectitudinea sa ca om politic. Dumnezeu să-l ierte! A fost un exemplu de om de afaceri. (...) A fost singurul care îmi permitea acces pe TV în 2009. Celelalte posturi îmi interziceau accesul media către populație. Vreau să închei spunând un lucru: Silviu Prigoană este un om pe care îl voi respecta cât voi trăi. În memoria lui, voi găsi întotdeauna ocazia să pun o floare pe mormântul său. Prigoană a fost unul dintre oamenii exemplari din activitatea mea ca om politic și ca primar general al Capitalei, cu două mandate câștigate", a spus Traian Băsescu.

