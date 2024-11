Tragem de CET-uri din anii `60 ca să încălzim Capitala. Șeful Elcen, scenariul care afectează sute de mii de bucureșteni: Ce s-ar întâmpla dacă..

”Rolul acestei companii, rolul infrastructurii energetice al orașului București este cel mai important. Evident că fiecare consideră că ceea ce face este cel mai important, dar eu ridic o întrebare: dacă una dintre centralele din România, care produc energie, are o problemă și nu funcționează, ce se întâmplă? Se oprește, iar energia electrică este suplinită de către o altă centrală sau din import. Am avut zilele trecute chiar 2500 de megawați import, deci impactul este eventual pe preț, nu unul social.

Ce s-ar întâmpla dacă una dintre centralele din București nu mai funcționează? Un sector sau două, sau jumătate de oraș, deci câteva sute de mii de oameni, nu mai au căldură. Impactul ar fi unul extrem de complicat. Unde suntem astăzi? Reiau istoria în câteva secunde. Încă avem 3 CET-uri din anii '60 și tragem de ele să funcționeze încă un an și încă un an", a spus Claudiu Crețu, director general ELCEN.

Claudiu Crețu, director general ELCEN: Am auzit un cuvânt care m-a înfrigurat

Ulterior, acesta a vorbit despre proiectele care prevăd construcția a trei centrale noi în Capitală.

"Dar intru la partea pozitivă - 2025, anul marilor provocări. Marile proiecte de investiții, exact aici suntem noi. Am depus în cursul acestui an 2024 trei proiecte pe Fondul de Modernizare: CET Sud, CET Grozăvești, CET Progresul, pentru trei centrale noi, 362 de milioane de euro, bani europeni să spunem, bani din Fondul de Modernizare, bani nerambursabili, și iată că în anul 2025 vom lansa licitații, vom da drumul la acest proiect, astfel încât în 3-4 ani să avem trei centrale noi pentru următoarele decenii, pentru că o asemenea centrală nu se face pentru 2-3 ani, se face pentru zeci de ani.

Șansa este extraordinară, dar am auzit în dezbaterea dumneavoastră un cuvânt care m-a înfrigurat - "frână". Care sunt frânele, care sunt problemele? De ce nu s-a făcut până acum? Ce ar putea conduce la întârzieri, ce ar putea conduce la riscuri? Foarte rapid, pe lângă veșnica problemă birocratică: avize, autorizații etc., dar asta este legislația și trebuie să navigăm, noi, ELCEN mai avem o problemă, despre care mă veți auzi spunând la fiecare conferință sau la fiecare moment în care microfonul mi se oferă, pentru că acesta este adevărul și este foarte important, și abia aștept să se termine aceste campanii electorale ca să nu se mai spună că "domnule, e campanie electorală". Deci ELCEN are de încasat un miliard de lei factură curentă pe ultimele 2-3 luni, nu vorbim de vechime, noi vorbim de 2024 - un miliard de lei de încasat de la Termoenergetica, compania Primăriei Municipiului București.

Ca să putem co-finanța acele proiecte, deci acele CET-uri noi, care să de energie electrică, să echilibreze sistemul energetic național și să dea căldură bucureștenilor pentru următorii 20-30 de ani trebuie să co-finanțăm acele proiecte. Fondul de Modernizare înseamnă undeva la 60%, avem nevoie să încasăm acești bani în următoarea perioadă, bani care înseamnă factură pe energia care a fost vândută. Deci Primăria Municipiului București trebuie să facă rost de acești bani în perioada următoare, astfel încât să putem co-finanța aceste proiecte și să putem ajunge la un sistem eficient", a mai declarat Claudiu Crețu în cadrul celei de-a XII-a Ediții a Energy Forum: ”2025-anul marilor provocări. Deciziile care ar putea pune frână marilor proiecte de investiții”, organizată de DC Media Group.

