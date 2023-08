Tottenham refuză să îl vândă pe Kane la Bayern Munchen. Ultima ofertă, de 100 milioane de euro, respinsă

Tottenham a respins ultima ofertă a lui Bayern Munchen pentru atacantul Harry Kane, căpitanul naţionalei de fotbal a Angliei, scrie luni site-ul The Athletic potrivit DPA.



Conform sursei, Tottenham se aştepta la o sumă de transfer de cel puţin 100 de milioane de euro pentru Kane (30 ani), ceea ce se pare că nu s-a întâmplat.



Tottenham a respins în iunie o ofertă de 70 milioane euro plus bonusuri, apoi, în iulie, o alta de 80 milioane euro.



Harry Kane este principala ţintă de transfer a lui Bayern, germanii încercând să găsească soluţii după plecarea lui Lewandowski la FC Barcelona în urmă cu un an.



Kane a înscris o cvadruplă în meciul amical de fotbal câştigat cu scorul de 5-1 în faţa formaţiei ucrainene Şahtior Doneţk, duminică pe Hotspur Stadium.



Căpitanul echipei Angliei, care a împlinit 30 de ani pe 28 iulie, a înscris cele patru goluri în decurs de 41 de minute, în faţa noului său antrenor, australianul Ange Postecoglou.



"Harry Kane este cu siguranţă un jucător foarte atractiv. El este căpitanul naţionalei Angliei, un golgheter şi, prin urmare, ne-ar fi de mare folos atât nouă cât şi Bundesligii", spunea preşedintele lui Bayern, Herbert Hainer, în timpul turneului din Asia din pre-sezon al campionilor din Bundesliga.



Aşa cum se ştie, atacantul Harry Kane, căpitanul echipei de fotbal a Angliei, a refuzat să semneze un nou contract cu clubul Tottenham şi insistă pe transferul său la Bayern Munchen.



Contractul lui Kane expiră în iunie 2024, iar acesta nu are intenţia de a-l prelungi, dar nu va forţa o mutare la campioana Germaniei după ce a ratat transferul la Manchester City în 2021.



Kane, 29 ani, joacă la Spurs din 2009, şi a marcat 280 de goluri în 435 de meciuri disputate în toate competiţiile. La naţionala Albionului, unde este căpitan, el are 84 selecţii şi 54 de goluri, scrie Agerpres.



Sezonul din Premier League al lui Tottenham începe pe 13 august cu o deplasare la Brentford.

