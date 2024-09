Totemul cooperării dintre România și Franța. Primarul Arondismentului 2 al Lyonului, întâlnire cu 300 de lideri de afaceri la București / video

Unul dintre proiectele de cooperare, aflate în derulare, menționate de către Pierre Oliver a fost programul V.I.E – un program de voluntariat internațional care sprijină tinerii francezi să lucreze în România, facilitând astfel relațiile economice între cele două țări. Primarul Arondismentului 2 al Lyonului subliniază, de asemenea, că Renault este un exemplu de bune practici al acestei colaborări bilaterale.

Un program de mobilitate internațională pentru tineri



"Ați revenit la București cu îndatoriri oficiale?", întreabă jurnalistul Bogdan Chirieac.

"Da, mă aflu azi aici în cadrul unei misiuni în numele regiunii Auvergne-Rhône-Alpes – organizăm un program împreună cu agenția Business France (agenția franceză care ajută companiile să se dezvolte la nivel internațional).

Astfel, (n.r., ajuns aici, împreună) cu Laurent Saint-Martin, președintele Business France, ne vom întâlni cu 300 de lideri de afaceri în această după-amiază la Ambasada Franței (...). Da (n.r., acești 300 de lideri de afaceri sunt șefi ai companiilor) și parteneri. Acum, poate că nu toți sunt directori de companii, dar majoritatea sunt (...).

Este un semn că există o cooperare foarte puternică între Franța și România (...). Ne vom întâlni și cu diverși parteneri. Împreună cu Business France, punem accentul pe un program pe care eu îl consider foarte interesant, care se numește V.I.E (n.r., V.I.E: la solution RH de mobilité internationale pour l’export).

Este un program internațional de voluntariat. Principiul este destul de simplu: regiunea va finanța salariul unui tânăr cu vârsta cuprinsă între 24 și 27 de ani, în numele unei companii franceze.

Și ideea este ca el să vină să lucreze un an sau doi în România într-o companie franceză, iar noi îi plătim salariul, astfel încât să ajutăm și tânărul, și compania, deschizând noi perspective de cooperare", arată Pierre Oliver.

Renault reprezintă simbolul cooperării dintre cele două țări

"Este un program foarte interesant, poate și pentru autoritățile române", subliniază Bogdan Chirieac.

"Bineînțeles, știu că multe companii au folosit acest program — Société Générale l-a folosit foarte mult, știu că și Michelin, la fel, precum și Renault, care sunt companii mari", arată Pierre Oliver, primarul arondismentului 2 al Lyonului.

"Apanova — Veolia se află în București, dar Renault este, cred, în acest moment, cea mai mare companie din România. Este o companie franceză, care activează și în România, chiar cu un centru de inginerie la Titu, cu câteva mii de ingineri pentru a dezvolta noile modele Renault... iar asta nu este tot", spune Bogdan Chirieac.

"O locație foarte impresionantă. Am avut ocazia să vizitez Renault acum câțiva ani. Am fost în Titu (n.r., Centrul Tehnic Titu). Am fost între Pitești și București. Renault are, evident, multe locații. De fapt, este aproape totemul cooperării dintre cele două țări ale noastre", adaugă Pierre Oliver.

